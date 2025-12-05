Cuánto sale viajar y volar a Nueva York para ver el Mundial 2026

El Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Se viene un nuevo mundial de fútbol masculino y nadie se quiere perder el gran evento que paralizará al planeta entero. Un total de 48 equipos podrán disputar este certamen, que contará con la presencia de la Selección Argentina, campeona defensora del torneo. Habrá 104 partidos, un número histórico de encuentros, después de que la FIFA decidiera extender la cantidad de equipos que juegan tras 28 años.

Esta Copa del Mundo se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. En el caso de los últimos dos países, ya supieron ser anfitrionas de mundiales. En el caso de los mexicanos, lo fueron en 1970, cuando el título quedó en manos de Brasil por tercera vez y se quedó con la copa Jules Rimet para siempre. Y en 1986, cuando levantó el trofeo la Argentina de Diego Armando Maradona. Para EEUU, será la segunda vez con un mundial en casa tras la experiencia de 1994. Uno de sus lugares seleccionados es Nueva York, que tendrá a muy corta distancia el estadio Metlife de Nueva Jersey, donde se juega la gran final.

Cuánto cuesta viajar a Nueva York durante el Mundial 2026: guía completa para salir desde Ezeiza

Vuelos: cuánto cuesta volar a Nueva York desde Argentina

El pasaje aéreo suele ser el gasto inicial más importante. Hoy, con tarifas observables en buscadores y aerolíneas, los vuelos ida y vuelta desde Ezeiza a Nueva York rondan entre USD 700 y USD 1.200 en clase turista. Existe una fuerte dependencia de la anticipación de compra, la aerolínea, si el vuelo es directo o con escalas, la semana en la que se viaje, especialmente cerca de los partidos. Dado que para un Mundial la demanda suele dispararse, es razonable esperar que estos precios aumenten a medida que se acerque junio de 2026.

El Times Square de Nueva York.

Alojamiento: el segundo gran componente del presupuesto

Nueva York es una de las ciudades con tarifas hoteleras más altas del mundo .

. Para un viaje típico de 7 a 10 noches, las opciones más buscadas suelen estar entre USD 100 a USD 300 por noche en hoteles de 2 a 4 estrellas. Zonas como Manhattan o Williamsburg suelen ser más caras, mientras que Queens o New Jersey pueden ofrecer mejores tarifas sin perder conectividad.

Esto ubica el gasto de alojamiento entre USD 700 y USD 2.100 por persona, dependiendo del tipo de hotel y si se comparte habitación.

Entradas del Mundial: cuánto suman al presupuesto

Las entradas para los partidos suelen ser el elemento más variable del viaje. Durante un Mundial, muchos turistas optan por paquetes que incluyen vuelos, hotel y entradas para simplificar trámites y evitar riesgos de reventa.

En función de experiencias previas y de las preventas que ya empiezan a moverse. Un paquete básico con al menos un partido de fase de grupos puede ubicarse desde USD 2.100 por persona , si incluye entrada de categoría general, hotel y algunos traslados.

, si incluye entrada de categoría general, hotel y algunos traslados. Los paquetes más completos (más noches, mejores hoteles o entradas de categoría superior) pueden escalar fácilmente hasta USD 4.000 – 4.600 o más.

Gastos diarios: comida, transporte y extras

Además de vuelos, hotel y entradas, hay otros gastos inevitables:

Transporte interno

Moverse en Nueva York implica combinar subte, ómnibus, Uber y traslados al aeropuerto. Para todo el viaje, un rango razonable es: USD 200 – USD 600 por persona

Dependiendo del uso de transporte privado y de los aeropuertos utilizados (JFK, LaGuardia o Newark).

Comidas:

Nueva York tiene ofertas para todos los bolsillos, pero para un Mundial —con restaurantes llenos y zonas turísticas más caras— conviene estimar un gasto diario moderado.

Extras:

Seguro de viaje

Equipaje adicional

Entradas a actividades o excursiones

Combinando todos los factores, un viaje desde Buenos Aires a Nueva York para el Mundial 2026 puede ubicarse aproximadamente en:

Viaje económico:

Vuelo en oferta

Hotel básico

Una entrada de categoría general

Total estimado: USD 2.000 – USD 2.800

Viaje intermedio (el más común):

Vuelo estándar

Hotel 3 o 4 estrellas

Entrada incluida en un paquete organizado

Total estimado: USD 2.800 – USD 4.200

Viaje completo o premium