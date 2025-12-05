La Selección Argentina integrará en el Grupo J en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 junto con Austria, Argelia y Jordania. El combinado que dirige técnicamente Lionel Scaloni tiene rivales en teoría accesibles en esta primera instancia, pero los hipotéticos cruces en dieciseisavos de final pueden significar un difícil desafío ante países de primer nivel mundial y mucha tradición futbolística.

La 'Albiceleste' comenzará su participación en el certamen contra el combinado africano, con el fantasma aún presente de la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en su presentación en Qatar 2022. Luego, se medirá frente a los europeos y cerrará la zona ante los asiáticos. Sin embargo, tiene chances de encontrarse con potencias como España o Uruguay en su primer partido a eliminación directa.

Cómo son los posibles cruces de la Selección Argentina en los 16vos de final del Mundial 2026

En caso de finalizar primero en su grupo, Argentina jugará contra el segundo posicionado en el Grupo H, el cual integran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si 'La Roja' también finaliza en lo más alto de la tabla de posiciones se asegurarán estar en lados opuestos del cuadro (es decir, no se volverían a cruzar hasta una hipotética final), pero, probablemente, el rival sea el seleccionado charrúa, un clásico con muchísima historia a nivel continental. Incluso, en caso de algún resultado sorpresa que los haga caer al segundo puesto, Argentina y España podrían jugar entre sí en la primera ronda de duelos eliminatorios.

Si, catástrofe de por medio, el combinado nacional finaliza tercero en el Grupo J, el panorama es más complicado. Su siguiente contrincante será sí o sí un líder de otro grupo, pero el cruce dependerá de su desempeño (cómo queda posicionado respecto de otros mejores terceros): los posibles partidos serán ante el puntero del B (Canadá), D (Estados Unidos) G (Bélgica), K (Portugal, Colombia) y L (Inglaterra, Croacia).

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Repechaje Europeo 4.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje Europeo 1.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Repechaje Europeo 3.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez, Repechaje Europeo 2.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje Internacional 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Repechaje Internacional 1.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.

Los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

De acuerdo a lo que se confirmó en el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina tendrá su debut ante Argelia en la fecha 1 de la fase de grupos. Luego se medirá con Austria en la fecha 2 y finalmente cerrará la fecha 3 frente a Jordania.