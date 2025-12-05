Cómo juega Jordania, el último rival de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Cómo juega Jordania, el último rival de la Selección Argentina en el Grupo J.

Jordania será el último rival de la Selección Argentina en el Grupo J para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El combinado asiático fue el último sorteado de la zona y enfrentará a la 'Albiceleste' en la última presentación de esta fase, que se jugará el sábado 27 de junio en Dallas. Antes, deberá medirse ante Argelia y Austria por un lugar en los dieciseisavos de final.

El seleccionado, apodado 'Los Bravos' y dirigido técnicamente por el marroquí Jamal Sellami, clasificó holgadamente a la cita mundialista. Quedó segundo del Grupo B en las Eliminatorias Asiáticas, únicamente por detrás de Corea del Sur, después de cosechar 16 unidades en diez presentaciones; ya había logrado el pase en la anteúltima fecha luego de la goleada por 3 a 0 contra Omán que le aseguró ser escolta de su zona. Actualmente se encuentra disputando la Copa Árabe: en su debut venció por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos.

Cómo juega Jordania, el último rival de Argentina en el Grupo J

La gran figura del combinado asiático es Mousa Al-Tamari, futbolista del Stade Rennes de Francia. El delantero de 28 años es, sin duda, la figura actual más destacada: se ubica habitualmente en el esquema como extremo derecho, posición en la que destaca gracias a su rapidez, gambeta y habilidad para desequilibra. Durante su paso por el APOEL FC de Chipre, los hinchas lo llegaron a apodar como el "Messi jordano".

Al igual que en sus últimas presentaciones y pensando en su participación en el Mundial, Jordania no realizaría muchos cambios en su formación. La misma estará conformada por: Yazeed Abulaila; Adham Al-Quraishi, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohammad Abu Hashish; Musa Al-Tamari, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Al-Mardi; Yazan Al-Naimat y Ali Olwan.

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Repechaje Europeo 4.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje Europeo 1.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Repechaje Europeo 3.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunez, Repechaje Europeo 2.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje Internacional 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Repechaje Internacional 1.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.

Noticia en desarrollo...