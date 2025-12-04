Honduras: el candidato Nasralla denunció que el algoritmo "cambió los datos" del conteo de votos

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció este jueves un "cambio de datos" en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada luego de que se "apagara la pantalla", y después de que su rival Nasry 'Tito' Asfura volviera a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo.

"Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos", expresó Nasralla a través de su cuenta en X (Twitter), sin ofrecer evidencia. "Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla", agregó el candidato e instó a "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Tuit de Salvador Nasralla

Nasralla y Asfura estuvieron cabeza a cabeza en el conteo, que fue alterado por cortes del sistema del ente electoral. El mismo ente electoral lo reconoció y pidió "calma y paciencia" hasta que estén los resultados definitivos. Los resultados a la tarde del 4 de diciembre, con poco menos del 85 por ciento de los votos escrutados, indican que Asfura suma 1.087.252 votos (40,07 por ciento), Nasralla 1.077.397 (39,70 por ciento) y la oficialista Rixi Moncada 520.889 (19,19 por ciento).

"Prudencia y moderación"

Ante las denuncias de Nasralla, la candidata a vicepresidenta de Asfura, María Antonieta Mejía, del Partido Nacional, pidió "prudencia". "Estimado, esta no es su primera contienda electoral. Por respeto al pueblo que salió a votar, le pido prudencia”, escribió Mejía en un mensaje divulgado en sus redes sociales y dirigido a Nasralla.

Tuit de María Antonieta Mejía

También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo un llamado en la misma línea, pidiendo a los actores políticos "prudencia y moderación”. De acuerdo con la autoridad electoral, alrededor del 17 por ciento de las papeletas presentan inconsistencias y serán revisadas, lo que extenderá aún más la espera por los resultados finales de unas elecciones que tuvieron lugar hace ya cuatro días. El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera del Partido Libre.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.