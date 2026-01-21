Los 4 refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para River y no llegaron

Tres de los últimos refuerzos que Gallardo pidió no se sumarán a River

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra a una semana de bajar sus persianas y esto expone que River está teniendo problemas para cerrar dos incorporaciones en sectores claves del campo de juego. Hay nombres que fueron negociados hasta hace poco por pedido expreso de Marcelo Gallardo, pero las conversaciones culminaron de manera abrupta.

Después de que se registraran las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el "Millonario" avanzó de manera formal para sumar un zaguero central y un delantero. Se mencionó una gran cantidad de nombres que eran del gusto del cuerpo técnico del "Muñeco", sin embargo no se registraron grandes avances. Al punto de que las conversaciones con los clubes se encuentran rotas.

San Lorenzo se plantó y exigió un monto que River consideró elevado.

El apuntado para sumar en la defensa fue Jhohan Romaña; San Lorenzo solicitó 5 millones de dólares por el 80% de la ficha para dejarlo partir. Mientras que River solo ofreció 2.5 millones por el 50%. El hecho de que no se moviera del monto mencionado expone la falta de resultados en este mercado de pases. La nueva comisión directiva de Stefano Di Carlo no hará grandes gastos y buscará sumar primero a préstamo con opción de compra. En tanto que la adquisición queda reservada para casos muy puntuales pero sin realizar "locuras".

Esto último aplicó para las charlas con Vélez cuando se intentó captar los servicios de Maher Carrizo, debido a que se acercó una propuesta de 6 millones de dólares por la mitad de la ficha. No obstante, el club no quiso venderlo en dicho monto, sino que solicitó una cifra por arriba de los 10 millones, y el jugador rechazó la posibilidad de ser transferido en el fútbol argentino. Un mismo panorama se observó con Santino Andino que decidió irse a Grecia a pesar de que Godoy Cruz había logrado un trato comercial con River.

Después de estos tres casos, se desprende que Marcelo Gallardo solo buscará sumar un refuerzo en caso de que haya una salida o se presente una oportunidad que sea imposible de rechazar. Por ejemplo: Paulo Díaz podría irse porque fue claramente borrado tras no haber estado en el banco de suplentes de los amistosos que River disputó durante la pretemporada. Si se marcha ahora, se avanzará por algún jugador.

Mientras que en el ataque hay varios nombres circulando pero ninguno dispone de la solidez necesaria como para transformarse en una novela de mercado. El último que se mencionó fue Joaquín Correa que se encuentra en Botafogo, pero se trata de un rumor de la prensa de Brasil. Algo que en la Argentina causó cierta sorpresa porque es un jugador que tiene como prioridad vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata en caso de que decida regresar al país.