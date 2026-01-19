Últimas horas de River en el mercado de pases 2026: qué pasa con Villa y los jugadores que apunta Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

River Plate se juega una parada fundamental en estos últimos días del mercado de pases para reforzar más el equipo, en búsqueda de conseguir un mejor nivel que le permita soñar con cosas importantes. Una demanda que no parece para nada fácil en unas primeras semanas que mostraban señales positivas de cara a lo que podía ser el verano. Pero poco a poco las negociaciones comenzaron a estancarse en la intención de cerrar más llegadas.

En diciembre el Millonario consiguió cerrar el arribo de Aníbal Moreno (Palmeiras) y Fausto Vera (Atlético Mineiro), dos jugadores que pueden potenciar al equipo en una zona donde el equipo de Marcelo Gallardo sufrió bajas de históricos como Enzo Pérez e Ignacio Fernández. Y a estos arribos se sumó la del lateral izquierdo Matías Viña, para darle mayor apoyo al costado de Marcos Acuña. Pero no alcanza y River va por más, antes un reloj que apremia y opciones que comienzan a cerrarse.

Mercado de pases: la búsqueda de un extremo en River

Una obsesión en River viene siendo la de intentar conseguir un extremo que potencie la zona de ataque del Millonario. No obstante, las opciones parecen cada vez más complejas. En el caso de Sebastián Villa, no convence en la dirigencia por su elevado costo y el futbolista tiene la chance de jugar en Cruz Azul. El conjunto mexicano abrió conversaciones con Independiente de Rivadavia para transformarlo en refuerzo. El presidente del club mendocino, Daniel Vila, pretende cerca de 12 millones de dólares para dejarlo ir y las diferencias parecen "insalvables".

Sebastián Villa, muy lejos de River.

Por su parte, también está caída la llegada de Gianluca Prestiani. El presidente de Benfica, Rui Costa, manifestó que no iba a salir de esa manera al fútbol sudamericano, pero cuando llegó el momento de emitir una oferta por el 50% del pase, los portugueses también la rechazaron. Por su parte, el jugador de Vélez Maher Carrizo rechazó la chance de jugar en River, lo mismo que hizo Santino Andino, que decidió que jugará en Panathinaikos de Grecia.

Prestiani, también caído.

El estilo que busca Gallardo para River

Marcelo Gallardo habló sobre la forma de jugar que pretende con su River, en un año en el que sabe que ya no tendrá margen de error. "Si en algo hemos sido reconocidos en muchos pasajes de nuestra gestión es de ser un equipo agresivo, de búsqueda permanente en ataque y sin descuidarnos", resaltó el entrenador al describir que equipo le gustaría tener y el antecedente del pasado al que se aferra para soñar.

"El significado de la búsqueda es no atacar si no estamos preparados para marcar. Marcar en ataque significa tener un grado de atención mucho más alto del que significaría defender bajo y salir de contra. Esto tiene que ver con el convencimiento mío en el mensaje y el convencimiento de los jugadores para con ese mensaje. Si yo no tengo el convencimiento de los futbolistas, es muy difícil que después se traslade", concluyó el DT en una entrevista con prensa oficial del club.