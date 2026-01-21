China se distancia de la cuestión de Groenlandia, pero advierte sobre la dependencia de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, asiste a una conferencia de prensa en Pekín, China

China ‍rechazó el miércoles las especulaciones de que competiría por la influencia en Occidente, en un momento en ‍que el intento de ⁠Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia amenaza con remodelar la dinámica de poder de una alianza de seguridad transatlántica de décadas de antigüedad.

La ambición del presidente estadounidense, Donald Trump, de arrebatar a Dinamarca la soberanía sobre Groenlandia ha sacudido a los miembros de la OTAN y ha provocado un replanteamiento de la tradicional dependencia de Europa ‌de Estados Unidos en materia de seguridad.

Al preguntársele ⁠si Pekín veía con buenos ojos ⁠el "caos" sobre Groenlandia, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo en una rueda de prensa periódica: "No tenemos ‍intención de competir por la influencia con ningún país, ni lo haríamos nunca".

Trump también ha ⁠amenazado con imponer aranceles comerciales ‌a Europa si se resiste a su demanda de adquirir la isla ártica.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió de que los aranceles transatlánticos les harían el juego a China y Rusia, ‌que se ‌beneficiarían de las "divisiones entre aliados".

"Mantenemos intercambios amistosos con todas las naciones sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, y seguimos comprometidos a ser una fuerza positiva, estabilizadora y constructiva", dijo Guo.

Sin ​embargo, los medios de comunicación estatales chinos no se han contenido esta semana y han instado a Europa a replantearse su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad.

Europa se ha vuelto excesivamente dependiente de Estados Unidos, dejando de lado la cooperación con socios como China y Rusia, dijo en un ‍editorial el tabloide Global Times, respaldado por el gobernante Partido Comunista.

"La situación subraya la necesidad de que Europa revise la naturaleza de las relaciones transatlánticas y reduzca su dependencia de Estados Unidos como pilar de apoyo a su seguridad", añadía ​un editorial del diario estatal China Daily.

La crisis de Groenlandia es un llamamiento a Europa para que refuerce su autonomía estratégica ​y diversifique sus alianzas.

"Al hacerlo, Europa puede asegurarse de que su futuro no esté dictado por los dictados ⁠de un matón, sino que esté moldeado por sus intereses colectivos."

Con información de Reuters