Luego de la difusión del borrador del proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, distintas voces del sector sindical salieron a expresar el repudio a los puntos centrales del texto. Desde los gremios advierten que La Libertad Avanza pretende avanzar sobre derechos adquiridos en favor de los empresarios y reducir la capacidad de negociación para mejorar las condiciones de los trabajadores.

El borrador de la "Ley de Modernización Laboral" introduce cambios claves en ejes clave para la vida laboral: despidos, vacaciones, jornada, negociaciones colectivas y nuevas modalidades de compensación de horas. Cada punto, fiel a lo que se había anticipado en las últimas semanas, es regresivo sobre la legislación vigente.

Según pudo saber El Destape, distintos dirigentes que componen la CGT recibieron este mensaje de Héctor Daer: "Compañeros/as, acabamos de anoticiarnos Informalmente (no en forma oficial) del proyecto de ley, que el Poder Ejecutivo envió al parlamento, donde se atacan los derechos laborales y sindicales, colectivos e individuales y se degrada la relación contractual del trabajo a su mínima expresión, ante esto es imperioso construir unidad de criterio, acción y concepción".

"Por lo tanto le pido a todas las organizaciones confederadas que posterguen todo tipo de discusión en las regionales del interior, priorizando un solo objetivo de defender nuestros derechos, debe imperar una sola estrategia derivada de los principios inalienables del Movimiento Obrero Organizado. Les pido a todos los miembros del Consejo Directivo que articulen este mensaje con las filiales y/o delegaciones de cada organización", concluyó el mensaje.

La reforma laborales ya trae conflictos

Mariano Moreno, titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, calificó el proyecto de 109 páginas como “unilateral y soberbio”. El gremio, nucleado en el Frente de Lucha por la Soberanía, advirtió que volverán a movilizarse si no hay diálogo real.

Ante la circulación de un nuevo borrador de reforma laboral, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo manifestó su rechazo "absoluto" a la iniciativa y advirtió sobre un escenario de alta conflictividad gremial. Moreno cuestionó duramente la metodología del Gobierno al señalar que "es la tercera vez que vienen por lo mismo: los derechos de los trabajadores".

Además, advirtió que “el coqueteo con las centrales no garantiza la representatividad de todos ni la amplitud necesaria, y mucho menos avala este esquema para tener a los trabajadores precarizados”. El dirigente marítimo reconoció que es necesario actualizar normas, pero exigió que prime el consenso. De no ser así, anticipó un año complejo: “La discusión traerá aparejado el rechazo de los sectores que se han movilizado. Nosotros estamos organizados en un Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos que integra a cientos de organizaciones”.

ATE anunció un paro con movilización para el 9 de diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes un paro con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre. Según expresó el secretario general, Rodolfo Aguiar, “se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”.

En esa línea, continuó: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”.