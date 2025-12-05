En qué ciudades jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026: sedes y rivales del Grupo J

Las ciudades en las que jugará la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026.

En el sorteo del Mundial 2026, se confirmaron cuáles serán las ciudades que visitará la Selección Argentina en la fase de grupos: serán Kansas City, San Francisco y Dallas. Tres sedes muy distintas entre sí, que le darán al campeón del mundo un arranque con recorridos largos y climas variados. Los rivales serán Argelia en la fecha 1, Austria en la fecha 2 y Jordania en la fecha 3 de la fase de grupos.

A la Selección Argentina le tocó el Grupo J en el Mundial 2026.

Los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

De acuerdo a lo que se confirmó en el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina tendrá su debut ante Argelia en la fecha 1 de la fase de grupos. Luego se medirá con Austria en la fecha 2 y finalmente cerrará la fecha 3 frente a Jordania.

Fecha 1: Argentina vs. Argelia en Kansas City

Fecha 2: Argentina vs. Austria en San Francisco

Fechas 3: Argentina vs. Jordania en Dallas

Kansas City: la ciudad del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La primera fecha de la Selección Argentina en el Mundial 2026 será en Kansas City ante Argelia. Es una ciudad con una fuerte tradición deportiva y sede del Arrowhead Stadium, reconocido por ser uno de los estadios más ruidosos del mundo durante los partidos de la NFL. Con una afición que viene impulsando el crecimiento del fútbol en la región, Kansas City se perfila como un debut vibrante para los hinchas argentinos.

San Francisco: la segunda fecha de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El segundo encuentro de Argentina en el Mundial 2026 será en San Francisco ante Austria. Es una ciudad ícono de la Costa Oeste y parte del corazón del área de Silicon Valley, un punto neurálgico de la innovación global. Además de su peso cultural y económico, será una de las sedes más pintorescas del Mundial: clima más fresco, vistas únicas y un estadio preparado para recibir a una gran cantidad de turistas internacionales.

Dallas: la tercera fecha de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 se disputará en Dallas ante Jordania. Es una de las metrópolis de crecimiento más acelerado en Estados Unidos y con una enorme comunidad latina, lo que garantiza estadios repletos y un ambiente muy cercano al público argentino. La ciudad alberga el AT&T Stadium, uno de los recintos tech más impactantes del país, famoso por su pantalla gigante y por su capacidad para superar los 80.000 espectadores.