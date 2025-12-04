Cuál es el cambio de reglamento para el Mundial 2026 de la FIFA

Se viene un cambio fundamental en el reglamento para el mundial 2026.

El fútbol es un deporte en permanente evolución. La introducción de la tecnología y el cambio físico que ofrecen hoy los jugadores ha llevado a lo largo del tiempo a introducir algunas modificaciones en el reglamento que buscan darle más dinámica y justicia a este juego, el más popular de todo el planeta. Esto hace que cualquier mínima diferencia lleve un largo debate y polémicas de por medio.

Así sucedió en los últimos tiempos con la introducción del VAR (Video de Asistencia al Referí), un cambio innovador que permitió empezar a revisar algunas jugadas, como las expulsiones o los posibles penales, lo que brindó la chance de impartir justicia en situaciones en las que antes no se podía, con el objetivo de reducir el error humano (objetivo no siempre logrado). Este mundial 2026 también presentará algunos cambios.

El cambio impactante sobre el juego del fútbol

Para este mundial 2026 habrá un límite para los jugadores que piden las revisiones médicas: deberán permanecer afuera de la cancha por 2 minutos. Este cambio ya fue implementado como prueba piloto en la Copa Árabe. Durante ese tiempo, el equipo quedará con 10 hombres y el futbolista no podrá regresar al campo antes, por más que se haya recuperado de su dolencia. Este cambio presenta excepciones, ya que los arqueros no deberán dejar el campo de juego y tampoco los futbolistas que reciban una infracción de otro jugador que a raíz de la misma recibió una tarjeta amarilla o roja.

Los cambios que se analizan en el VAR

Además, se analiza ampliar la cantidad de jugadas que se pueden revisar mediante el VAR, una modificación que puede revolucionar el fútbol que hoy se conocer y traerá mucha tela para cortar. De acuerdo a lo señalado por los diarios ingleses The Telegraph y The Guardian, se piensa lanzar para ampliar el uso de la asistencia arbitral por video en dos situaciones puntuales que hasta ahora no había sido incorporadas.

El VAR en plena actividad.

Por un lado, se evalúa el posible uso del VAR para definir si realmente fue córner o saque de arco. Hasta el momento, la determinación es del árbitro, sin consultar a los jueces que se encuentran en la revisión de jugadas. Y la tecnología se usaría para revisar decisiones basadas en hechos, como si la pelota cruzó completamente la línea antes de ser concedido como saque de arco o esquina, o qué equipo tocó el balón por última vez.

También el VAR podría intervenir en un tema que fue reclamado desde hace mucho tiempo. Intervendría por acumulación de tarjetas amarillas que signifique la expulsión de un jugador que previamente estaba amonestado. Hasta el momento, solo se analiza cuando es una roja directa. En caso de que una segunda amarilla puesta de forma injusta lleve a una roja, esa jugada con es analizada hoy en día.