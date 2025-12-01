Se terminó el misterio y la FIFA reveló cuántos Mundiales ganó Uruguay.

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) terminó con el debate y publicó cuántos Mundiales de mayores ganó la Selección de Uruguay en su historia. Es que la "Celeste" tiene cuatro estrellas en su camiseta, aunque en realidad obtuvo dos Copas del Mundo según la máxima entidad de este deporte a nivel global.

La institución presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino confirmó que reconoce como trofeos los conseguidos como local en 1930 y en Brasil en 1950. Sin embargo, no cuenta como oficiales de este certamen las que sí contabilizan desde la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) las consagraciones en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, en las capitales de Francia y Holanda respectivamente.

La FIFA confirmó que Uruguay ganó 2 Mundiales: por qué la "Celeste" tiene 4 estrellas en su camiseta

Desde el país vecino siempre sostuvieron que los trofeos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 deben sumarse a la lista, ya que era la máxima competición del fútbol que existía en aquella época. Como las Copas del Mundo comenzaron recién en 1930, la "Celeste" interpreta por su lado que las citas olímpicas deben ser consideradas como Mundiales. No obstante, una vez más, la FIFA le dejó en claro que sólo son válidas las conquistas de 1930 como local y la del memorable "Maracanazo" de 1950 ante el anfitrión en Río de Janeiro, Brasil.

La lista oficial de la FIFA, con dos Mundiales ganados por Uruguay.

Desde la empresa PUMA, que vistió a Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022, notificaron en 2021 a la AUF que, por pedido de la FIFA, debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo nacional. No obstante, los "charrúas" hicieron caso omiso y dejaron las cuatro en la remera hasta el momento. "Otro trofeo espera. El viaje comienza el viernes en el sorteo final. ¡No te lo pierdas!", anunció la entidad comandada por Infantino en sus perfiles formales de cara al sorteo del Mundial 2026 que será el viernes 5 de diciembre del 2025 en Washington DC., la capital de Estados Unidos.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales de Selecciones de la FIFA