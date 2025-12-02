Kicillof negocia a contrarreloj en la Legislatura por autoridades y endeudamiento

Este martes jurarán los nuevos 46 diputados y diputadas que resultaron electos tras las elecciones del 7 de septiembre pasado. Además, deberán elegirse las nuevas autoridades de la Cámara que son la presidencia - en manos del massismo - , las 5 vicepresidencias - dos en manos del oficialismo y 3 en la oposición - , un secretario legislativo y un secretario administrativo - ambos del peronismo - y las presidencias de cada bloque político.

Por estas horas nada está asegurado, más que el mero acto institucional de la jura de los y las legisladoras. Las nuevas autoridades están en plena negociación. Según pudo averiguar El Destape, la presidencia debería seguir alternándose por un año entre Alexis Guerrera (Frente Renovador) y Alejandro Dichiara (del espacio de CFK). “Ahora le tocaría de nuevo a Dichiara”, detallaron fuentes legislativas, aunque advirtieron que ello estaba trabado. Las 5 vicepresidencias son otro problema a resolver.

De las dos que posee el peronismo, quedaría una vacante ya que finaliza el mandato de Carlos “Cuto” Moreno, y suena como reemplazo Mariano Cascallares. El intendente de Almirante Brown, pronto a tomarse licencia, asumirá su banca este martes y comenzará su mandato a partir del 10 de diciembre.

Las tres vicepresidencias actuales están en manos de la oposición: Adrián Urreli (PRO), Alejandra Lorden (URC + Cambio Federal) y Fabián Luayza (Nuevos Aires). La única banca que queda libre es la del PRO pro finalización del mandato. En tanto, si bien Fabián Luayza tiene mandato hasta 2027, su espacio tiene 3 bancas, por lo que esa silla iría a un bloque libertario. Deberá sumarse una vicepresidencia más para La Libertad Avanza. Allí hay una negociación en curso.

En tanto, las jefaturas de los bloques es otra disputa interna de cada fuerza. En el caso de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli seguiría, aunque tampoco está definido. Lo cierto es que la definición de autoridades es algo que desde calle 6 quieren patear para la semana entrante.

Endeudamiento sí, endeudamiento no

Este miércoles a partir de las 15 se tratará una vez más el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof. El gobernador necesita los dos tercios de los presentes en el recinto, por lo que corre una versión de que mañana podrían ausentarse algunos legisladores. De esta manera, la cifra se achicaría.

Sobre la conferencia del mandatario provincial, en la cámara baja no sorprendieron sus declaraciones. “Sí nos molestó que a la hora de agradecer no nos mencionara”, deslizaron. En su alocución, Kicillof no agradeció a los diputados de su fuerza. Un mensaje político que llegó a todos los despachos.

Respecto del enduedamiento, ya está garantizado que el 8% se distribuirá entre los 135 distritos. Se trata de una Fondo de unos $350 mil millones aproximadamente, de los cuales $250 mil millones se abonarán 5 pagos fijos. “Está garantizado, más allá del nivel de volumen que alcance la deuda”, remarcó Kicillof.