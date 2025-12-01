Chau WhatsApp: estos celulares dejarán de tener la app desde diciembre 2025

La decisión apunta a garantizar un nivel mínimo de seguridad y compatibilidad.

A pocas semanas de que WhatsApp despliegue su nueva actualización global, la plataforma confirmó un cambio clave que afectará directamente a los usuarios con celulares muy antiguos. Desde principios de diciembre, la app dejará de funcionar en dispositivos que ya no reciben soporte técnico, lo que obligará a miles de personas a evaluar una renovación de equipo si quieren seguir usando el servicio de mensajería más popular del país.

Esta medida no afecta al funcionamiento básico del teléfono —llamadas, SMS, cámara—, pero sí impedirá abrir WhatsApp o instalar nuevas versiones. Según la compañía, la decisión apunta a garantizar un nivel mínimo de seguridad y compatibilidad. Los teléfonos con sistemas operativos desactualizados no pueden sostener las nuevas funciones de privacidad, el cifrado reforzado ni las herramientas que WhatsApp sumó en los últimos meses. Por eso, los equipos que quedaron fuera ya no tendrán acceso a la app ni podrán sincronizar sus chats.

En qué celulares Android dejará de funcionar WhatsApp

La próxima versión de WhatsApp dejará de ser compatible con dispositivos que operen con Android 5.1 o anteriores. Al no contar con soporte vigente ni actualizaciones de seguridad, estos equipos quedaron lejos de los requerimientos técnicos actuales.

Modelos afectados:

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Todos estos modelos llevan años sin recibir mejoras de software y ya no cumplen con los estándares necesarios para ejecutar la app.

WhatsApp dejará de ser compatible con dispositivos que operen con Android 5.1 y iOS 11 o anteriores.

En qué iPhone dejará de funcionar WhatsApp

En el ecosistema Apple, la restricción alcanza a los equipos que usan iOS 11 o versiones previas. La antigüedad del sistema impide instalar actualizaciones recientes de WhatsApp.

Modelos que perderán soporte:

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1ra generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Aunque seguirán funcionando para llamadas, fotos y navegación, estos iPhone ya no podrán abrir WhatsApp ni recibir nuevas funciones.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos?

La plataforma ajusta periódicamente sus requisitos para avanzar con mejoras en videollamadas, privacidad, grupos y herramientas comunitarias. Para operar sin fallas, necesita sistemas modernos y con soporte activo. Los dispositivos excluidos no solo no pueden ejecutar estas funciones, sino que también representan un riesgo de seguridad por falta de actualizaciones.

La recomendación es migrar a un equipo actual y hacer una copia de seguridad antes del cambio para conservar todos los chats y archivos.