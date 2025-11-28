Cada vez más parecido a Instagram: la nueva función que prepara WhatsApp

Esta novedad apunta a mejorar la visibilidad, la interacción y la expresión dentro de la app.

WhatsApp está testeando una función que permitirá agregar stickers de emojis directamente sobre los estados, muy al estilo de las historias de Instagram. La idea es que quienes vean la publicación puedan reaccionar al instante simplemente tocando el emoji elegido por el creador. Esta novedad apunta a mejorar la visibilidad, la interacción y la expresión dentro de la app, un área donde WhatsApp viene incorporando cambios constantes para competir con otras plataformas.

Si bien el emoji predeterminado es la clásica cara sonriente con ojos de corazón, cada usuario podrá personalizarlo antes de subir el estado. La herramienta ofrece acceso a todo el catálogo de emojis, por lo que es posible elegir el que mejor acompañe la foto o video, reforzando el mensaje, el tono o la emoción que se quiere transmitir.

¿Para qué sirve el nuevo sticker de emojis en los estados?

El objetivo principal es potenciar la expresividad dentro de WhatsApp. Hasta ahora, los estados permitían fotos, videos y textos temporales, pero las reacciones estaban limitadas a respuestas escritas o emojis enviados por mensaje privado. Con esta actualización, la interacción se vuelve más directa y visual.

Al incorporar un sticker de emoji sobre la publicación, quienes la vean pueden reaccionar de manera inmediata, generando un intercambio más rápido y espontáneo. Esto enriquece la dinámica dentro de la plataforma y facilita que cada estado transmita mejor el ánimo del usuario.

Además, los stickers funcionan como un elemento visual atractivo que ayuda a destacar los estados en medio de todas las publicaciones, incentivando a que más contactos interactúen.

Otras funciones nuevas que llegan a los estados de WhatsApp

Me gusta y menciones privadas

La app ya permite poner “me gusta” en un estado, aunque de manera privada: solo lo ve quien lo publicó. También se pueden hacer menciones directas a un contacto en particular, que recibirá una notificación exclusiva.

Agregar canciones

Al crear un estado, aparece un ícono de nota musical. Al tocarlo, se despliega una biblioteca con canciones de distintos géneros y tendencias, para acompañar fotos o videos con un tema musical.

Sticker “Tu turno”

Esta función permite iniciar cadenas de estados colaborativos. Publicás una consigna y tus contactos pueden responder creando sus propios estados relacionados, generando una dinámica divertida y participativa.

Hacer collages

WhatsApp ahora permite armar collages de hasta seis fotos directamente desde la herramienta de edición de estados, sin necesidad de usar apps externas.

Con estos cambios, WhatsApp busca fortalecer su ecosistema visual y convertir a los estados en un espacio más creativo, expresivo e interactivo, alineándose a las tendencias de redes sociales más usadas del momento.