ONU dice que muerte de dos palestinos en Cisjordania parece "ejecución sumaria" de fuerzas israelíes

Informe de Human Rights Watch sobre Cisjordania

iza, 28 nov (Reuters) -La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo el viernes que la muerte de dos hombres palestinos en la Cisjordania ocupada a manos de las fuerzas de seguridad israelíes cuando aparentemente se rendían y estaban desarmados, parece una "ejecución sumaria".

"Estamos consternados por el descarado asesinato ayer (jueves) de dos hombres palestinos en Yenín, Cisjordania ocupada, a manos de la policía fronteriza israelí, en otra aparente ejecución sumaria", dijo el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jeremy Laurence, en una reunión informativa en Ginebra.

Los dos hombres muertos el jueves parecían estar desarmados y rendirse durante una redada en la Cisjordania ocupada por Israel, mostraron imágenes de las noticias de Palestina TV.

El Ejército y la Policía israelíes emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban que habían abierto una investigación después de que las fuerzas abrieron fuego contra los sospechosos que habían salido de un edificio.

Los dos hombres abatidos eran individuos buscados y estaban afiliados a una "red terrorista en la zona de Yenín", según el comunicado. No se especificaba de qué se acusaba a los dos hombres ni se revelaban pruebas de su presunta vinculación con una red terrorista.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, que en 2022 recibió una cartera de seguridad que incorporó la responsabilidad de la Policía de Fronteras en la Cisjordania ocupada, emitió un comunicado en el que daba su "pleno respaldo" a los militares y a la unidad policial implicada en el tiroteo.

"Los combatientes actuaron exactamente como se esperaba de ellos: ¡los terroristas deben morir!", escribió en X.

Laurence, de la ONU, dijo: "Hemos oído esos comentarios y, por supuesto, hay que deplorarlos, porque es una respuesta en cualquier situación con un uso tan brutal de la fuerza que es poco menos que aborrecible".

Con información de Reuters