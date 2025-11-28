Frescos, elegantes y modernos: 3 pantalones en tendencia para este verano 2026.

Hay tres pantalones que van a ser tendencia este verano 2026, que además de ser de telas frescas, son elegantes y muy fáciles de combinar. Ahora que se acercan los días de calor, es fundamental tener prendas cómodas y de telas livianas.

Según los expertos en moda y los looks que se viralizaron tanto en revistas de moda como en redes sociales, estos tres pantalones van a marcar tendencia esta temporada. Son ideales si no te gusta usar short o pollera, o bien querés vestirte más elegante.

3 pantalones en tendencia para este verano 2026

1. Pantalón blanco de lino o algodón liviano

El pantalón que se va a llevar todas las miradas este verano es un clásico indispensable en el placard: un pantalón blanco básico de lino o algodón liviano. Transmite una imagen fresca, relajada y natural. Es ideal si tenés un estilo clásico o boho chic.

Tiene un diseño minimalista y es de corte recto, sin estructuras rígidas ni detalles de más. Es una prenda muy versátil, cómoda y fresca para los días de calor que podés combinar con lo que quieras: remeras o camisas de colores neutros o de tonos vibrantes, tanto lisas como estampadas.

2. Pantalón ancho

Los pantalones anchos van a ser un must esta temporada. Proyectan un look despreocupado y effortless sin dejar de ser sofisticado. Son de pierna extra ancha y de un material también liviano que aporta movimiento sin perder elegancia.

Es ideal si preferís prendas más holgadas que no te marquen tanto la figura o bien querés estar cómoda y fresca. Son típicos del street style europeo, y dependiendo de con qué lo combines, pueden dar una imagen más clásica o más urbana y moderna. Quedan muy bien con ballerina shoes y camisas estilo boho.

3. Pantalón rayado de lino

Por último, los pantalones rayados de lino también van a brillar esta temporada de verano. Una vez más, las rayas van a ser protagonistas. Este tipo de prenda tiene un aire playero e informal, ideal para usar con ojotas y estar cómoda.

Se destaca por su frescura y naturalidad. Al igual que los dos anteriores, su corte permite que la piel respire. Se van a ver especialmente en tonos blanco, gris claro y azul o celeste. Lo podés usar tanto para la playa como para salir a caminar o a pasear.