Verón fulminó a Tapia por la sanción de la AFA a Estudiantes y se desligó del gobierno de Milei: "No tengo"

Verón fulminó a Tapia por la sanción de la AFA y le soltó la mano a Milei

Juan Sebastián Verón habló horas después de la sanción de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia contra él y Estudiantes de La Plata. El presidente del "Pincha" no se guardó nada en la entrevista reciente con Ernesto Tenembaun en Radio Con Vos y no sólo habló del mandamás de la Casa Madre del fútbol argentino, sino que también se desligó del gobierno de Javier Milei y se refirió a la inclusión de las SAD por lo sucedido con Foster Gillett. La nota tuvo lugar en la previa del cruce del conjunto platense contra Central Córdoba de Santiago del Estero por los cuartos de final del Torneo Clausura.

La "Brujita" estará imposibilitado de realizar cualquier actividad relacionada al fútbol durante un período de seis meses y no dudó en atacar al mandamás de la AFA en sus declaraciones. A su vez, opinó del campeonato otorgado a Rosario Central por ser el mejor equipo del año 2025 y reveló los detalles de la reunión en la que participó el vicepresidente de la institución. Además, hizo mención al "pasillo de espaldas" que hicieron sus futbolistas para los del "Canalla" en el duelo de octavos.

Verón se desligó de Milei y fulminó a Tapia por la sanción a Estudiantes

"Desde que volví, mi política es Estudiantes de La Plata. No tengo color político, cuando llegué me junté con Néstor (Kirchner) por lo del estadio. Hoy el fútbol ha cerrado la grieta política pero igual se mantiene abierta por esta disputa. No sé si favorece o no, pero entiendo que la reacción está, estuvo y no sé si va a venir del fútbol. Generalmente viene de la política viendo lo que pasa en el fútbol porque en definitiva lo escalaron ellos, nosotros no", esbozó Verón en el ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. A su vez, agregó "no tengo palanca política" y nadie lo estimuló. "Tengo una manera de pensar, de actuar y tengo que defender a mi club sobre todo con la verdad. No me imagino ni pido nada, en esto no quiero ni veo lo de una intervención. Se pueden resolver y pueden mejorar de otra manera las cosas".

"Nunca me manifesté ni quiero ser presidente de AFA, nunca me interesó. Sí me interesa desde el fútbol que los clubes tengan una impronta más fuerte y más prolija, que los recursos sean más, que la gente pueda ir a la cancha de visitante y de local, que las formativas estén mejor", añadió el ídolo del "Pincha" acerca de sus ideales para con el fútbol argentino. En la misma línea habló del intento fallido con Foster Gillett y aseguró que es "algo que va a llegar pero no es la privatización de los clubes. No precisamente tiene que ser una Sociedad Anónima Deportiva y es difícil que un club en Argentina lo sea".

Juan Sebastián Verón habló tras la sanción de la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

El palazo de Verón para Toviggino y Tapia

El presidente del "Pincha" también hizo referencia a los tweets del Tesorero de la AFA y sostuvo que le causaron gracia pero no respondió. "Si hablamos de un campeonato serio no se pueden dar este tipo de chicanas donde le faltan el respeto a una institución. Es una amenaza a un dirigente o a la institución como que la van a pasar mal y eso sí me preocupa. Vamos a tener que estar muy atentos, generalmente no terminan bien estas cosas y pueden terminar con un descenso o malos arbitrajes, hoy está pasando y estamos acostumbrados. No me siento decepcionado porque son cosas esperables", aseguró la "Brujita" que además declaró que se siente fortalecido por el respaldo y la manifestación pública.

La opinión de Verón sobre el campeonato otorgado a Rosario Central y el pasillo

El presidente del "Pincha" habló de la decisión de la AFA de darle un título al conjunto rosarino y contó lo vivido por el vicepresidente del club en la reunión asegurando que en un principio se habló de dar un reconocimiento al mejor del año y no un campeonato como finalmente sucedió. "No hubo votación, estaba armado y decidido. Cuando se convocó fue para hablar del nuevo torneo además de los reglamentos de los playoffs del torneo actual. Todo lo otro viene armado, impuesto".

Acerca del pasillo de espaldas que realizaron sus futbolistas, el exjugador de la Selección Argentina también opinó: "Nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos con otros equipos. ¿Por qué a Estudiantes sí lo obligan? Coartás con la libertad de expresión de los jugadores. No es en contra de Central, no discuto si ganó bien o mal el campeonato, la discusión se tiene que dar en que era un reconocimiento y termina siendo un campeonato, hay un hecho deportivo en el medio".