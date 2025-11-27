AFA sancionó a Verón y a los titulares de Estudiantes: dos fechas de suspensión para el 2026

Dos fechas para todos los titulares: la sanción de la AFA a Estudiantes de La Plata tras el "pasillo" a Rosario Central.

La Asociación del Fútbol Argentino sancionó con dos fechas a todos los titulares de Estudiantes de La Plata, un castigo que deberán cumplir en el próximo torneo oficial que disputen para que "no afecte la integridad de la competición en curso". La resolución del Tribunal de Disciplina se produjo días después del "pasillo" que realizaron en la previa del partido frente a Rosario Central por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. Además, se suspendió por seis meses al presidente Juan Sebastián Verón "para toda actividad relacionada con el fútbol" y se le prohibió a Santiago Núñez la posibilidad de ser capitán del 'Pincha' durante tres meses.

El cuadro platense fue uno de los principales clubes que se mostró públicamente en contra del título otorgado al 'Canalla' como "Campeón de Liga", a pesar de la unanimidad mencionada a la hora del anuncio del organismo presidido por Claudio 'Chiqui' Tapia. "En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", expresaron desde sus redes sociales. Horas después, desde la Liga Profesional de Fútbol confirmaron que el elenco visitante tendría que realizar el pasillo al campeón, lo cual derivó en que lo hagan de espaldas en el Gigante de Arroyito.

El fallo completo del Tribunal de Disciplina de la AFA contra Estudiantes

SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario. SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso. IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario. DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.

Las sanciones que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA a Estudiantes tras el "espaldazo" frente a Rosario Central.

Cuándo vuelve a jugar Estudiantes de La Plata por los playoffs del Torneo Clausura

Después de la polémica con el pasillo para Rosario Central y el posterior triunfo por 1 a 0 en Arroyito, Estudiantes se metió en los cuartos de final del certamen. Ahora, su próximo rival será Central Córdoba de Santiago del Estero: el duelo entre el 'Pincha' y el 'Ferroviario' se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.