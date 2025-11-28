Tiene solo 1 habitante y queda a 6 horas de Buenos Aires: cómo es el pueblo fantasma más solitario del país para visitar en una escapada.

La Provincia de Buenos Aires tiene un pueblo fantasma a 502 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenta con apenas un habitante y es ideal para conocer en una escapada. Aunque en su edad dorada fue hogar de más de 700 personas, al día de hoy es solamente una la persona que vive allí.

Se trata de Quiñihual, ubicado en el partido de Coronel Suárez. Después cierre del ramal ferroviario que lo conectaba, quedó totalmente despoblado a excepción de un habitante llamado Pedro Meier, de 67 años, quien nació allí y se rehúsa a irse.

La historia de Quiñihual, el pueblo argentino de un solo habitante

Quiñihual era un epicentro rural muy pequeño que estaba conectado con sus alrededores gracias a la estación del ramal ferroviario Rosario - Puerto Belgrano, inaugurada cerca de 1910.

Esta estación impulsó la construcción de casas, comercios, una escuela y un club de fútbol. De esta manera, se consolidó una comunidad pequeña de habitantes. En 1995, el servicio ferroviario fue clausurado y poco a poco el pueblo se vino abajo.

La escuela cerró, el destacamento policial dejó de funcionar, el club se vació y las familias fueron emigrando. Pedro Meier, entrevistado por Infobae, contó cómo fue que decidió quedarse allí. Al día de hoy el único residente del pueblo.

Vive en la misma tierra donde nació, cuida su campo y mantiene abierta la antigua pulpería familiar, una construcción de fines del siglo XIX que funciona sin electricidad, sin señal telefónica y sin caminos asfaltados A pesar de esto, sigue abriendo sus puertas para los turistas que se acercan a la zona.

Cómo es la pulpería de Pedro Meier

La pulpería de Pedro se convirtió en una parada obligatoria para los viajeros y turistas que llegan al pueblo, cautivados por la curiosidad de conocer este pueblo misterioso.

Pedro produce su propio pan, cría animales y recorre kilómetros para abastecerse y mantener el lugar con vida. “Me quedo acá para recibir a la gente y conversar, esa es la alegría más grande”, contó durante su charla con Infobae.

Cómo llegar a Quiñihual desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar a Quiñihual desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más sencillo es tomar la Ruta Nacional 3 en dirección a Azul y luego continuar por la Ruta Provincial 60 hacia Coronel Suárez.

Desde ahí, se debe seguir por caminos rurales de tierra que conducen al caserío y a la pulpería de Pedro Meier. Son aproximadamente 502 kilómetros en total, un equivalente a 6 horas.

Como en Quiñihual no hay hospedajes disponibles, los visitantes suelen alojarse en localidades cercanas como Coronel Suárez o Sierra de la Ventana y visitar el pueblo durante el día.