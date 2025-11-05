El pueblo que queda a solo 5 horas de CABA y es ideal para el verano por sus lagos y playas

Federación es una ciudad ubicada en el extremo noreste de la provincia de Entre Ríos, en el corazón del litoral argentino. Actualmente, es considerada uno de los mejores destinos para quienes desean escapar del ruido y el descontrol de la gran ciudad y queda a tan solo cinco horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta ciudad se caracteriza por ser un sitio turístico con un gran potencial gracias a sus termas, sus playas y su naturaleza. Con apenas 20.000 habitantes, esta ciudad, la cual goza de ser tranquila y ordenada, tiene como uno de sus grandes atractivos al Parque Termal, uno de los complejos más importantes del país, el cual cuenta con 12 piscinas de aguas termales que van de los 35°C a los 42,5°C, ideales para relajarse, aliviar el estrés o tratar dolencias musculares. Este parque también ofrece un servicio de spa completo, el cual incluye: masajes, tratamientos de belleza y jardines.

Otra figura importante de Federación es el Lago Salto Grande, en el cual se pueden practicar actividades como windsurf, jet ski, kayak y yachting. A su vez, en este lago se llevan a cabo actividades de pesca deportiva, en las cuales se pueden encontrar especies como el surubí, el bagre, el dorado y el patí. Todos los años se celebra en septiembre el Concurso de Pesca Variada con Devolución, que atrae a pescadores de todo el país.

La ciudad entrerriana también cuenta con una gran variedad de playas como lo son: Playa Grande, Playa Baly y Las Grutas, las cuales son ideales para refrescarse, tomar sol o practicar algún deporte náutico.

Para quienes les interese conocer la ciudad de otra manera, existe el City Tour en trencito, el cual recorre tanto la Nueva como la Vieja Federación (sumergida bajo el lago), pasando por el museo, el parque termal, el casino, el puerto y otros puntos clave.

Este recuento histórico de Federación es muy interesante, debido a que la ciudad no siempre estuvo donde se encuentra actualmente. El pueblo estaba ubicado cerca del río Uruguay, en la llamada Vieja Federación, pero en los años 70 la construcción de la represa Salto Grande obligó a sus habitantes a mudarse. De esta manera se creó la Nueva Federación, la cual se ubica a 5 kilómetros del antiguo asentamiento y fue ideada desde un primer momento como un lugar turístico.

Por último, es importante destacar que la ciudad también brinda una gran oferta nocturna por sus bares, sus discotecas y su casino local. Al mismo tiempo, para las familias, el Rincón del Sol es un parque recreativo el cual presenta juegos, el laberinto vegetal y vistas increíbles al lago.

¿Cómo se llega a Federación desde Buenos Aires?

Esta ciudad de la provincia de Entre Ríos se encuentra a unos 500 kilómetros de Buenos Aires y se llega a la misma por la Ruta Nacional 14, al cruzar el Puente Zárate-Brazo Largo. La duración del viaje en auto es de aproximadamente 5 horas.

Otra opción para llegar a esta localidad son los ómnibus de larga distancia y las conexiones desde otras provincias a través del Túnel Subfluvial y las rutas provinciales.