La escapada ideal para el fin de semana: dos destinos a pocas horas de la Ciudad y llenos de naturaleza

Buenos Aires ofrece muchos destinos para desconectarse y descansar, pero dos se destacan por ser ideales para planificar una escapada para el fin de semana largo: Cariló y General Madariaga. Ambos lugares reúnen paisajes increíbles, naturaleza y mucha calma.

Cariló y Madariaga: los dos destinos que podés combinar para una escapada de verano

Los destinos bonaerense de Cariló y Madariaga se pueden combinar para tener una escapada diferente durante el verano 2026. Si disponés de varios días, podés planificar un recorrido y conocer paisajes únicos, sabores nuevos y tener una experiencia única de turismo natural y cultural en la Provincia. Una opción de viaje es la siguiente:

Día 1: Bosque y playa en Cariló

Empezar el viaje desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini hacia la costa atlántica, con destino a Cariló, en el partido de Pinamar. Caracterizado por su frondoso bosque, el balneario es más que una simple playa: el entorno está protegido por la Ley de Paisaje Protegido y garantiza una buena experiencia para los amantes del ecoturismo.

Durante el primer día, podés recorrer su centro comercial a cielo abierto y disfrutar de una experiencia llena de diseño, gastronomía y naturaleza. Además, es un gran lugar para recorrer y disfrutar de la tranquilidad, ya que las calles de arena invitan a caminatas relajadas entre árboles, mientras que la playa regala atardeceres inolvidables.

Cariló cuenta con la playa y el frondoso bosque ideales para realizar caminatas y desconectar

El tiempo de viaje en auto desde el Aeropuerto hasta Cariló es de aproximadamente 4 horas.

Día 2: Sabores y tradiciones en el corazón de Madariaga

El segundo día puede ser un cambio radical del viaje y pasar de la playa al campo, ya que a pocos kilómetros de Cariló, se encuentra General Madariaga. Esta localidad se distingue por su profundo arraigo a la cultura rural, cnocida como “El Pago Gaucho”, ofrece un ambiente sereno, ideal para disfrutar en familia. Una de las paradas claves es el casco histórico, donde se puede recorrer la arquitectura tradicional y visitar espacios como el Museo Histórico del Tuyú, el Museo Tuyú Mapu o el museo privado Laten K’Aike, que reflejan la identidad y memoria del lugar.

Además, la ciudad cuenta con una destacada producción artesanal y artística, que puede apreciarse en talleres abiertos al público. Las lagunas Salada Grande y Los Horcones, por su parte, constituyen un entorno natural perfecto para la pesca, el avistaje o simplemente contemplar el paisaje rural.

En Madariaga se pueden tener días de campo y experiencias típicas bien argentinas

La experiencia se puede completar con la visita al Viñedo y Bodega Antiguo Legado, ubicado en el paraje rural Macedo, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Allí, los visitantes pueden recorrer los viñedos, conocer el kiwal, una plantación experimental de kiwi, y participar de una degustación de cuatro varietales (rosé y tintos), acompañados por una picada de fiambres y quesos artesanales.

Por la tarde, se puede emprender el regreso a Cariló para una última caminata por el bosque o una pausa frente al mar.

El tiempo de viaje entre Cariló y Madariaga es de 40 minutos.

Día 3: el regreso a Buenos Aires

Los viajeros pueden dormir en Cariló y utilizar el tercer día para regresar al Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras dos jornadas diferentes, llenas de naturaleza, paisajes increíbles y actividades distintas con el recuerdo de un fin de semana diferente.