San Martín: la madre de un alumno golpeó brutalmente a su maestra

Este miércoles se vivió un nuevo hecho de violencia contra docentes, en este caso, ocurrió en el partido de San Martín, cuando una docente fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno. El hecho tuvo lugar en la Escuela Primaria N° 84 "Benjamín Matienzo", ubicada en el Barrio Sarmiento, sitio en el que la agresora habría interceptado a la maestra para golpearla.

El incidente comenzó a la salida del colegio, donde la madre estaba esperando a la víctima. Una vez que logró interceptarla, la llevó hasta la calle con el objetivo de golpearla y, finalmente, logró su cometido.

Por su parte, fuentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) indicaron que el equipo directivo de la escuela se habría puesto a disposición para presentarse como querellantes y denunciar a la agresora. A su vez, explicaron que la madre estaba citada al colegio para reunirse con la docente al momento en que ocurrió el ataque.

Al mismo tiempo, informaron sobre la víctima: "No está comprometida su salud de modo estructural, pero está muy golpeada. Está atendiéndose", de la misma forma, precisaron que la maestra permanece hospitalizada y continuará realizándose exámenes clínicos.

En repudio al brutal hecho de violencia, docentes de la escuela llevaron a cabo en la puerta de la institución una protesta en la cual declararon un paro de actividades para solicitar mayores medidas de seguridad. En ese orden, los profesores también convocaron a realizar una reunión abierta a la comunidad para este viernes.

Las declaraciones de los compañeros de la docente agredida

Luego del trágico hecho de violencia que tuvo lugar este miércoles, algunos colegas de la docente agredida levantaron la voz en diversos medios de comunicación para contar lo sucedido y hacer diversos reclamos.

Uno de los docentes que decidió aportar su testimonio fue Alejandro, quien fue testigo de lo sucedido en el día de ayer y, en diálogo con Telefe Noticias, dijo: "Fue cuando estaban retirando a los chicos de la escuela. La madre la agarró y la sacó a la calle, y la agredió físicamente. Por lo cual, la docente está con algunas lesiones. Está hospitalizada y demás".

"Lo que pasa a nivel social se refleja en las escuelas. La escuela es un gran resonador de las problemáticas sociales. Lamentablemente, a veces suceden estas cosas y los docentes estamos expuestos a ese tipo de agresiones", cerró Alejandro

Por su parte, en declaraciones al medio C5N, otra compañera de la víctima, de nombre Carina, expresó: "No es un hecho que se da hoy, se viene dando en todas las escuelas del partido de San Martín. Ya no podemos más, necesitamos que alguien cuide de los docentes. Nosotros estamos para resguardar al alumnado, pero ¿quién nos resguarda a nosotras?".

Al mismo tiempo, la mujer mencionó que la docente agredida "no quiere hablar, ni volver a la escuela", por lo que concluyó: "Los alumnos también son agresivos con las docentes. La familia está alejada de sus hijos. Necesitamos que esto cambie, que haya una política educativa, una ley educativa que nos proteja a los docentes".