Una de las cadenas líderes en el país ya arrancó el Black Friday

Cetrogar decidió adelantarse al Black Friday 2025 y lanzó su propia semana de descuentos con beneficios exclusivos antes que cualquier otra cadena. Aunque el evento oficial inicia el viernes 28 y se extiende hasta el domingo 30 de noviembre, la empresa activó desde el martes 25 promociones especiales para que los usuarios puedan asegurarse los mejores productos al mejor precio. La estrategia apunta a captar temprano la atención de quienes buscan renovar el hogar o adelantar las compras navideñas.

Con el lema “Te lo merecés”, la marca posiciona su propuesta como una de las más fuertes de la temporada. Entre los principales beneficios se destacan 12 cuotas sin interés, ofertas reales en miles de productos y opciones de financiación pensadas para distintos presupuestos. La selección incluye tecnología, electrodomésticos, muebles y artículos del hogar.

Las claves del Black Friday adelantado de Cetrogar

Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, explicó que el objetivo es permitir que más personas accedan a lo que buscan sin esperar al viernes: “Queremos que esta semana sea sinónimo de ahorro, comodidad y confianza. Adelantamos las promociones para que nuestros clientes puedan elegir tranquilos, comparar y aprovechar descuentos reales. Además, es una oportunidad ideal para resolver los regalos de Navidad con anticipación”.

El catálogo de beneficios incluye:

Hasta 40% off en productos seleccionados.

12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

Retiro sin cargo en más de 115 sucursales en todo el país.

Compras en tienda física o plataforma online .

Financiación exclusiva con Cetro Crédito : hasta 24 cuotas fijas o 18 cuotas con la primera a los 30 días.

Ofertas pensadas para adelantar las compras de Navidad.

Con productos de primeras marcas y una semana completa para aprovechar descuentos, la empresa busca consolidarse como una de las opciones más fuertes del Black Friday argentino. Para conocer todas las ofertas disponibles, se puede visitar cualquier sucursal de la cadena o ingresar directamente al sitio web oficial: cetrogar.com.