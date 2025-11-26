iPhone 17 llegó a Mercado Libre: entregas en 24 hs, financiación y plan canje

La nueva generación del iPhone 17 ya se vende en la Tienda Oficial de Apple en Mercado Libre, con entrega en 24 horas, financiación en hasta 9 cuotas sin interés y descuentos de hasta el 15% pagando con dinero en cuenta. Además, quienes entreguen su smartphone usado podrán acceder a hasta $700.000 de reintegro mediante el Plan Canje. Los modelos disponibles son el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos con disponibilidad inmediata.
El lanzamiento marca uno de los movimientos más fuertes del calendario tech local en 2025, combinando beneficios financieros, logística rápida y la seguridad de comprar dentro del ecosistema oficial de Apple y Mercado Libre. La tienda ofrece Compra Protegida, envíos express y una experiencia de compra más transparente para usuarios de todo el país.
Principales beneficios del lanzamiento
-
Envíos en 24 horas a todo el país.
-
Financiación en 6 o 9 cuotas sin interés, según el modelo y el banco.
-
Descuentos del 10% al 15% pagando con dinero en cuenta.
-
Plan Canje con reintegros de hasta $700.000 entregando un smartphone usado.
-
Compra Protegida y garantía oficial de Apple.
-
Disponibilidad de los cuatro modelos: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max.
Más allá de las promociones iniciales, Apple busca reforzar su presencia en Argentina apoyándose en canales online confiables, con foco en precios más competitivos y una entrega mucho más ágil. La financiación sin interés —algo cada vez más demandado en productos premium— es una de las claves que impulsa la adopción de la nueva familia iPhone.
El Plan Canje, por su parte, continúa consolidándose como una herramienta indispensable para quienes quieren renovar su teléfono sin hacer un gasto tan alto de entrada. El monto del reintegro depende del modelo y el estado del dispositivo entregado, pero puede llegar a los $700.000, un valor que hace una diferencia importante en el precio final.
La compra debe realizarse exclusivamente desde la Tienda Oficial de Apple en Mercado Libre, lo que garantiza autenticidad, servicio postventa y garantía oficial. Con disponibilidad inmediata, promociones fuertes y un programa de canje muy competitivo, el nuevo iPhone 17 llega al mercado argentino con una propuesta pensada para usuarios que buscan renovar su equipo con respaldo oficial y sin sorpresas.