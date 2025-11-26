Dua Lipa sorprendió a sus fans peruanos en un reciente show.

Dua Lipa llevó el Radical Optimism Tour a Perú y, como en cada país, interpretó una canción autóctona del lugar. La intérprete de hits como Levitating y Don't Start Now le puso su voz a la clásica cumbia de folklore peruano, Cariñito, a dúo con el músico local Mauricio Mesone.

La mencionada canción es una de las más emblemáticas del repertorio peruano, compuesta por Ángel Aníbal Rosado e interpretada originalmente por el grupo Los Hijos del Sol en 1978. Cuando comenzaron a sonar los acordes de la misma, las decenas de miles de fans de Dua Lipa presentes en el Estadio San Marcos de Lima estallaron de euforia.

Los seguidores de la diva pop cantaron a todo pulmón la clásica cumbia peruana, que fue interpretada en vivo con instrumentos autóctonos del folklore de ese país. Cabe recordar que cuando vino a Argentina, Dua Lipa eligió canciones locales no cercanas al folklore: De Música Ligera de Soda Stereo y Tu Misterioso Alguien, de Miranda!. Según las propias palabras de la artista, se enteró que en este país el rock era muy importante y por eso su decisión.

Cariñito es considerada uno de los himnos de su género; se destaca por su melodía alegre con toques andinos y letra simple cargada de nostalgia y romance. La popularidad de esta canción trascendió fronteras, convirtiéndose en un clásico latinoamericano que ha sido versionado por bandas y artistas de distintos países y estilos, como Rodolfo Aicardi, Pachuco y la Cubanacán, Chico Trujillo, Soledad Pastorutti, Los Ángeles Azules y Lila Downs, entre otros.

Dua Lipa en la Bombonera.

Dua Lipa vivió un Ssuperclásico en la Bombonera

Dua Lipa disfrutó en vivo del Superclásico entre Boca y River en la Bombonera el domingo 9 de noviembre y luego compartió con sus seguidores la impresión que le dejó el histórico evento deportivo. Tras dos presentaciones en el Estadio Monumental, la estrella pop no quiso perderse el clima futbolero argentino y quedó fascinada con lo que presenció en la cancha.

La cantante suele acercarse a las costumbres de los lugares que visita y esta vez decidió vivir de cerca uno de los rituales más emblemáticos del país: un Superclásico. Más tarde, mientras salía a cenar, algunos fanáticos le consultaron por la experiencia y ella se mostró encantada por la pasión con la que se vive el fútbol en Argentina: "Me encanta mucho, la energía es perfecta. La gente, la energía, todo".