Dua Lipa vive el Superclásico en la Bombonera: fue invitada por Juan Roman Riquelme

En medio de su gira Radical Optimism Tour; la artista británica Dua Lipa se tomó un descanso y vive de cerca el superclásico entre Boca Juniors y River Plate de este domingo 9 de noviembre en la Bombonera. La cantante fue invitada por el propio dirigente del Xeneize, Juan Román Riquelme.

Dua Lipa salió del hotel junto a su familia minutos antes del partido para ir a la Bombonera. Su equipo de seguridad ya estaba en la Bombonera. La artista fue invitada por Riquelme luego de que posara junto a la camiseta de River en la previa al tan esperado partido. Sin embargo, el fanatismo de la británica no se definió, ya que este domingo todos vestían las remeras de la Selección Argentina, según imágenes que circularon en redes sociales.

La cantante había quedado en medio de la polémica entre los hinchas antes del superclásico, ya después de sus dos shows en el Monumental posó con la camiseta del millonario. “Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, escribió la cuenta de River al compartir el momento en X.

Noticia en desarrollo.