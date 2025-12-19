CONTEXTO-El saldo de la deuda venezolana y quiénes están en la fila para cobrarla

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer cuenta billetes de dólares estadounidenses en su casa en Buenos Aires, Argentina

La crisis de ‍deuda de Venezuela es uno de los mayores impagos soberanos sin resolver del mundo, legado de años de colapso económico y sanciones estadounidenses que aislaron al país de los mercados internacionales de capital.

Venezuela ha estado en impago desde finales de 2017, cuando incumplió los ‍pagos de bonos internacionales emitidos por el gobierno y la ⁠petrolera estatal PDVSA.

Desde entonces, el capital impago, los intereses acumulados y las demandas legales vinculadas a expropiaciones pasadas han incrementado los pasivos externos totales de Venezuela mucho más allá del valor nominal de los bonos originales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un bono de PDVSA con vencimiento original en 2020 estaba garantizado con acciones de la refinería estadounidense Citgo, un activo que ahora está en el centro de los esfuerzos de los acreedores, supervisados ​​por los tribunales, para recuperar su valor.

A continuación, detalles de lo que podría incluirse en una eventual reestructuración:

¿CUÁNTO DEBE VENEZUELA A SUS ACREEDORES?

Los analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en mora, mientras que la deuda externa total, incluyendo obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, asciende a aproximadamente 150.000 millones de dólares, según el cálculo de los intereses devengados y las sentencias judiciales.

Con un PIB nominal estimado por el FMI en unos 82.800 millones de dólares para 2025, esto equivale a ‌una relación deuda/PIB de entre el 180% y el 200%.

¿QUIÉN TIENE QUÉ?

Años de sanciones, incluyendo la prohibición de negociar la ⁠deuda venezolana, han dificultado el control de quién posee qué.

Sin embargo, la mayor parte ⁠de los acreedores comerciales probablemente consiste en tenedores de bonos internacionales, incluyendo fondos globales de mercados emergentes e inversores especializados en deuda en dificultades, a veces llamados fondos buitres.

En la lista de acreedores también se encuentra un grupo de empresas que recibieron indemnizaciones mediante arbitraje internacional tras la expropiación de ‍activos por parte del gobierno.

Tribunales estadounidenses han confirmado laudos multimillonarios a ConocoPhillips y Crystallex, entre otras, convirtiendo esas reclamaciones en obligaciones de deuda y permitiendo a los acreedores reclamar los activos venezolanos para resarcirse.

Un creciente grupo de demandantes reconocidos por ⁠los tribunales compite por la recuperación de la empresa matriz de ‌Citgo mediante procedimientos legales en Estados Unidos.

Un tribunal de Delaware registró cerca de 19.000 millones de dólares en reclamaciones por la subasta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, una cifra que supera con creces el valor estimado de los activos totales de Citgo.

Caracas también tiene acreedores bilaterales, principalmente China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto al presidente Nicolás Maduro como a su mentor, Hugo Chávez. Es difícil verificar los saldos pendientes con precisión, ya que Venezuela no ha publicado estadísticas completas de deuda en años.

¿UNA REESTRUCTURACIÓN LEJANA?

A pesar de las periódicas subidas del mercado en los últimos ‌tiempos, una reestructuración formal ‌sigue siendo lejana.

Una reestructuración de la deuda soberana podría basarse en un programa del FMI que establezca objetivos fiscales y supuestos de sostenibilidad de la deuda, pero Venezuela no ha tenido una consulta anual del Fondo en casi dos décadas y sigue excluida del financiamiento del prestamista.

Las sanciones estadounidenses son otro obstáculo. Desde 2017, las restricciones han limitado drásticamente la capacidad del gobierno para emitir o reestructurar deuda sin licencias explícitas del Tesoro estadounidense.

Las relaciones entre Washington y Caracas han oscilado entre la presión hostil y un ​compromiso limitado. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, las sanciones se intensificaron junto con el reconocimiento por parte de Estados Unidos del líder opositor Juan Guaidó.

El Gobierno de Joe Biden flexibilizó algunas restricciones para fomentar los compromisos electorales, pero no llegó a otorgar una autorización amplia para las negociaciones de la deuda.

Acciones estadounidenses más recientes, como la presión militar en el Caribe, la incautación de un cargamento de petróleo y las amenazas de un bloqueo petrolero y un ataque terrestre, han añadido otra capa de incertidumbre.

¿QUÉ SON LOS VALORES DE RECUPERACIÓN?

Los bonos han tenido una rentabilidad cercana al 100% a nivel del índice en 2025 y el repunte cobró un nuevo impulso en septiembre, junto con el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Los analistas de Citi afirmaron el mes ‍pasado que el repunte de la deuda venezolana refleja las expectativas de que un cambio político podría eventualmente desbloquear las negociaciones de reestructuración.

Según sus supuestos, se necesitaría una quita de capital de al menos el 50% para restablecer la sostenibilidad de la deuda y cumplir con las posibles condiciones del FMI.

De acuerdo con escenario base de Citi, Venezuela podría ofrecer a los acreedores un bono a 20 años con un cupón cercano al 4,4%, junto con un instrumento cupón cero a 10 años para compensar los intereses vencidos.

Con una rentabilidad de salida del 11%, Citi estima el valor actual neto del paquete en torno a ​los 45 centavos por dólar, con recuperaciones que podrían ascender a unos 40 centavos por dólar si los inversores reciben instrumentos contingentes adicionales, como warrants vinculados al petróleo.

Otros inversores proyectan un rango más amplio.

Aberdeen Investments dijo en septiembre que había previsto recuperaciones de alrededor de 25 centavos por dólar para los bonos venezolanos, pero ​que la mejora de los escenarios políticos y de sanciones podría elevar las recuperaciones a entre 30 y 35 centavos, dependiendo de la estructura del acuerdo y del uso de instrumentos vinculados al petróleo o al PIB.

¿CÓMO ESTÁ LA ECONOMÍA DE VENEZUELA?

Las previsiones de recuperación se basan ⁠en un contexto sombrío.

La economía venezolana se contrajo drásticamente después de 2013, cuando la producción petrolera se desplomó y la inflación se disparó, al igual que la pobreza.

Si bien la producción se ha estabilizado en cierta medida, la baja de los precios internacionales del petróleo y los descuentos sobre el crudo venezolano limitan el aumento de los ingresos, lo que deja poco margen para el pago de la deuda sin una reestructuración profunda.

(Editado en español por Javier Leira)