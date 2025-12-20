¿Es mortal la gripe H3N2?: el antecedente entre los niños en Estados Unidos

Las alarmas nacionales se encendieron cuando, durante la jornada de este viernes, se confirmaron los primeros tres casos de gripe influenza H3N2 en Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires. Tras el anuncio de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) sobre la conocida Gripe K, se generó una fuerte preocupación a nivel social y hasta se lo comparó con el Covid-19 y su nivel de contagio.

Autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que dicha enfermedad podría llegar a ser mortal en casos específicos y determinadas circunstancias. En el mundo alertan por su impacto en grupos de población específicos -como niñas/os pequeños y adultos mayores o embarazadas-.

"Se reportaron a los CDC dos muertes pediátricas asociadas a la influenza durante la temporada 2025-2026 durante la semana 50. Una muerte ocurrió durante la semana 47 (semana que finaliza el 22 de noviembre de 2025) y la otra durante la semana 50 (semana que finaliza el 13 de diciembre de 2025). Ambas muertes estuvieron asociadas con virus de influenza A(H3)", detallaron como antecedente en el informe publicado recientemente.

En esa línea, desde el CDC de Estados Unidos agregaron que en total se han informado un total de tres muertes pediátricas asociadas a la influenza ocurridas durante el último año.

Cuáles son los síntomas de la Gripe H3N2

Los principales síntomas asociados a la variante K incluyen:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).



El cansancio y el dolor muscular marcan especialmente esta ola, según especialistas británicos. Los grupos de mayor riesgo son:

Adultos mayores.

Menores de cinco años.

Personas inmunodeprimidas.

Mujeres embarazadas.



La gripe K puede confundirse con COVID-19, por lo que los especialistas recomiendan diagnósticos combinados para acelerar tratamientos y evitar errores clínicos.