Actúan De Niro y no es Taxi Driver o El Padrino: la película de Netflix para ver el fin de semana

La protagoniza De Niro y no es Taxi Driver o El Padrino: la película de Netflix para ver el fin de semana.

Todos, o al menos una amplia mayoría, vieron alguna vez Taxi Driver o El Padrino II. Robert de Niro es comúnmente conocido por estas dos películas, pero este gran actor cuenta con una filmografía que va mucho más allá. Netflix da la oportunidad de conocerlo en profundidad, pero no por mucho más tiempo, ya que muy pronto retirará de su catálogo una película que es una verdadera joya para ver el fin de semana.

Se trata de El cabo de miedo, un clásico dirigido por el maestro de los maestros: Martín Scorsese. El padre del Nuevo Hollywood nos trae en esta oportunidad, o, mejor dicho, en el 1991, año de estreno de esta película que hoy se puede ver en Netflix, un thriller de los que hoy no se consiguen.

De qué trata El cabo de miedo

El cabo del miedo es un thriller dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Robert de Niro que sigue la historia de Max Cady, un hombre que recupera la libertad tras pasar 14 años en prisión por violación. Al salir de la cárcel, decide vengarse de Sam Bowden, el abogado que lo defendió en el juicio y que, según Cady, ocultó información que podría haber reducido su condena.

El cabo de miedo estará disponible en Netflix hasta el 29 de diciembre.

Bowden, interpretado por Nick Nolte, es un abogado que vive con su esposa y su hija adolescente. La vida de la familia cambia cuando Cady reaparece y comienza a rondarlos de manera constante. Sin cometer delitos evidentes, el personaje de De Niro se mantiene siempre al límite de la ley, usando la intimidación y la presión psicológica para generar miedo.

Con el paso del tiempo, la situación se vuelve cada vez más tensa y peligrosa. Bowden intenta proteger a su familia mientras se enfrenta a un hombre inteligente, manipulador y decidido a llevar su venganza hasta las últimas consecuencias. La película avanza como un enfrentamiento personal en el que la violencia y el suspenso van en aumento.

Reparto de El cabo de miedo

Así como Robert de Niro protagoniza El cabo de miedo, también lo hacen otros actores y actrices de gran talla. A continuación te compartimos el reparto completo que da vida a los personajes de este clásico thriller, disponible en Netflix hasta el 29 de diciembre: