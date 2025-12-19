Qué película recomendada de Netflix ver este fin de semana del 20 y 21 de diciembre 2025

Elenco de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.

Netflix apuesta fuerte con el cine de misterio y el estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, el título con el que llega la tercera película de la exitosa saga creada por Rian Johnson. Con el regreso del carismático detective Benoit Blanc, interpretado nuevamente por Daniel Craig, la franquicia suma un nuevo rompecabezas criminal ideal para ver durante el fin de semana en el sofá de casa.

Trama y elenco del nuevo misterio de Knives Out

En esta nueva entrega, la historia se presenta como el caso más oscuro y complejo al que se enfrentó Blanc hasta ahora. Fiel al espíritu de la saga, la película propone un crimen rodeado de secretos, personajes ambiguos y pistas engañosas, pero con un tono más sombrío y reflexivo. El detective es convocado a investigar una muerte que, desde el primer momento, desafía toda lógica y obliga a mirar más allá de las apariencias. A medida que avanza la trama, el relato explora temas como la culpa, la fe, el poder y las verdades incómodas que muchos prefieren enterrar.

Una de las grandes virtudes de Wake Up Dead Man es su elenco coral, una marca registrada de Knives Out. La película reúne a un grupo de personajes excéntricos y sospechosos, cada uno con motivaciones propias, lo que convierte cada escena en un juego constante de engaños y revelaciones. Entre el elenco está Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Andrew Scott, Daryl McCormack y Kerry Washington.

Josh O'Connor y Daniel Craig en la nueva película de Knives Out.

La tercera película de la saga "Knives Out"

Para quienes ya vieron Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022), esta tercera película funciona como una evolución natural de la saga. Si la primera fue un homenaje moderno al policial clásico y la segunda jugó con la sátira social y la opulencia, Wake Up Dead Man apuesta por una atmósfera más densa, sin perder la esencia lúdica que convirtió a Benoit Blanc en uno de los detectives más queridos del cine reciente.

Rian Johnson vuelve a demostrar su habilidad para construir diálogos afilados, giros inesperados y un misterio que se disfruta tanto por su intriga como por su humor sutil. Esta película se perfila como una opción ideal para el fin de semana. Es de esas historias que invitan a dejarse llevar por el misterio. Tanto para fanáticos del género como para quienes buscan una propuesta entretenida y bien construida.