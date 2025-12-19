Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 20 y 21 de diciembre 2025

Verónica Echegui e Isak Férriz protagonizan "Ciudad de sombras".

Este fin de semana es un gran momento para sumergirte en un thriller policíaco que promete mantenerte pegado a la pantalla. Netflix estrena Ciudad de sombras, una serie española que combina misterio, personajes complejos y la ciudad de Barcelona, España con sus iconos modernistas como protagonistas en la historia.

¿Por qué ver "Ciudad de sombras"?

La trama comienza con un hecho que sacude a toda la ciudad: un cuerpo calcinado aparece colgando de la fachada de La Pedrera, la emblemática obra de Gaudí en pleno corazón de Barcelona. Este hallazgo macabro no solo despierta el horror colectivo, sino que pone en marcha una investigación que pondrá a prueba la mente y las emociones de quienes la lideran.

En el centro de Ciudad de sombras están dos protagonistas memorables. Por un lado, Milo Malart (interpretado por Isak Férriz), es un inspector de los Mossos d’Esquadra suspendido por indisciplina que debe regresar al servicio para hacerse cargo del caso. Malart es un hombre inteligente pero marcado por sus propios demonios personales, lo que lo convierte en un personaje tan intrigante como imperfecto.

Junto a él, Rebeca Garrido (interpretada por Verónica Echegui) aporta un contrapunto cálido, analítico y con un fuerte desarrollo emocional. Este papel se vuelve especialmente significativo, ya que es la última interpretación de Echegui antes de su fallecimiento en 2025, lo que le da a su presencia en pantalla una carga emocional extra para el público.

La dinámica entre ambos investigadores es uno de los pilares de la serie: mientras Malart navega sus traumas internos y su enfoque intuitivo, Garrido equilibra la balanza con lógica y un análisis más metódico. Ese contraste en métodos y personalidad le da a la historia profundidad y tensión más allá del caso policial en sí.

Escena de "Ciudad de sombras".

La producción de "Ciudad de sombras"

La serie es fiel a su fuente literaria, basada en la novela El verdugo de Gaudí de Aro Sáinz de la Maza, y cuenta con seis episodios que condensan lo mejor del suspenso narrativo y la exploración psicológica de los personajes. Filmada entre finales de 2024 y comienzos de 2025 en más de setenta localizaciones de Cataluña, la serie utiliza escenarios reales de Barcelona y sus alrededores para integrar la arquitectura y el paisaje urbano como parte viva de su trama.

Con una mezcla de misterio, intriga y una mirada profunda a la psiquis de sus protagonistas, Ciudad de sombras se presenta como una de las propuestas más destacadas del catálogo de Netflix para este fin de semana.