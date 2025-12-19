Athletic Bilbao vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga se jugará el próximo lunes 22 de diciembre a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Athletic Bilbao y Espanyol

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Real Madrid. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Getafe. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el séptimo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 4 PP).

Espanyol vivirá el derbi catalán ante Barcelona en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio RCDE Stadium, el 3 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 5 Espanyol 30 16 9 3 4 4 7 Athletic Bilbao 23 17 7 2 8 -7

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Osasuna: 3 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 18: vs Barcelona: 3 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Espanyol, según país