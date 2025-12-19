EN VIVO
Congreso

El Gobierno acelera en el Senado y busca dictaminar el Presupuesto 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El oficialismo apunta a cerrar acuerdos en comisión para habilitar el tratamiento en el recinto antes de fin de año, en un contexto de negociaciones con bloques dialoguistas y fuerte expectativa por la señal fiscal del Gobierno.

Tras la media sanción en Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este viernes en el Salón Azul con el objetivo de avanzar en el dictamen del Presupuesto 2026. Desde el oficialismo confían en reunir los consensos necesarios para llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de diciembre. A pesar de que el Gobierno admitió que la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados no le sirve porque “vulnera el déficit cero”, buscará conseguir luz verde para debatir el proyecto antes de fin de año. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

 

Hace 1 hora

Renunció el presidente de la Agencia de Bienes del Estado

El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, presentó su renuncia al cargo, según se oficializó a través del Boletín Oficial. La dimisión se conoció a poco de cumplirse dos años desde su designación al frente del organismo.

 

De acuerdo con el decreto que publicó el Ejecutivo, Pakgojz presentó su renuncia con fecha 10 de diciembre, mismo día en el que asumió como legislador porteño. En la misma normativa también se formalizó la salida del vicepresidente de la AABE, Marcelo León Ugarte, cuya dimisión lleva fecha del 9 de diciembre.

 

Pakgojz había sido designado al frente de la Agencia en diciembre de 2023 mediante el decreto 78/2023. Entre sus funciones se encontraba la gestión, auditoría y eventual enajenación de los bienes pertenecientes al Estado nacional. En ese momento, el organismo se encontraba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Nicolás Posse.

Hace 1 hora

Presupuesto 2026: el oficialismo negocia en el Senado para destrabar el tratamiento en el recinto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reúne en el Salón Azul para destrabar el tratamiento de la "ley de leyes". El oficialismo espera alcanzar los consensos necesarios para habilitar el tratamiento del Presupuesto 2026 en el recinto el próximo 26 de diciembre.

 

La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana en el Congreso. Allí se debatirá el Presupuesto junto con el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas incluidas en el paquete de reformas que el presidente Javier Milei envió para ser tratadas en sesiones extraordinarias.

 

La administración libertaria busca definir una estrategia que le permita incorporar durante la discusión en la Cámara alta algún apartado vinculado al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo no logró derogar durante el primer debate. Para ello, deberá primero reunir los acuerdos necesarios en comisión que le permitan llevar las modificaciones al pleno el 26 de diciembre.

 

El proyecto de Presupuesto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pasada la medianoche del jueves. En la misma sesión maratónica también fue aprobada la iniciativa de Inocencia Fiscal, tras intensas negociaciones entre los principales bloques.

Hace 2 horas

Primer tambaleo de Bullrich en el Senado: tuvo que posponer la reforma laboral

La jefa de la bancada de LLA en la Cámara alta pidió porrogar el tratamiento en el recinto del proyecto de cambios en la legislación del trabajo. Si bien obtuvo el dictamen, varios miembros de la oposición aliada expresaron disidencias en el contenido del expediente.

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen para el proyecto de reforma laboral en el Senado, pero tuvo que posponer el debate a febrero. Si bien el oficialismo presentó modificaciones al expediente, la oposición afín al gobierno de Javier Milei le dio las firmas, pero con disidencias.

