El Gobierno acelera en el Senado y busca dictaminar el Presupuesto 2026

Tras la media sanción en Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este viernes en el Salón Azul con el objetivo de avanzar en el dictamen del Presupuesto 2026. Desde el oficialismo confían en reunir los consensos necesarios para llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de diciembre. A pesar de que el Gobierno admitió que la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados no le sirve porque “vulnera el déficit cero”, buscará conseguir luz verde para debatir el proyecto antes de fin de año. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.