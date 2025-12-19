El Gobierno acelera en el Senado y busca dictaminar el Presupuesto 2026

El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, presentó su renuncia al cargo, según se oficializó a través del Boletín Oficial. La dimisión se conoció a poco de cumplirse dos años desde su designación al frente del organismo.

De acuerdo con el decreto que publicó el Ejecutivo, Pakgojz presentó su renuncia con fecha 10 de diciembre, mismo día en el que asumió como legislador porteño. En la misma normativa también se formalizó la salida del vicepresidente de la AABE, Marcelo León Ugarte, cuya dimisión lleva fecha del 9 de diciembre.

Pakgojz había sido designado al frente de la Agencia en diciembre de 2023 mediante el decreto 78/2023. Entre sus funciones se encontraba la gestión, auditoría y eventual enajenación de los bienes pertenecientes al Estado nacional. En ese momento, el organismo se encontraba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Nicolás Posse.