El BCE mantiene sin cambios los tipos de interés, tal como se esperaba

El Banco Central Europeo mantuvo el jueves sin variación los tipos de interés, en un momento en que la economía de la zona del euro se mantiene firme frente a las perturbaciones del comercio mundial y la inflación se mantiene estable.

El BCE mantuvo el tipo de depósito —el interés que el BCE paga a los bancos por mantener su exceso de liquidez en el banco central— en el 2,00%, tal y como preveía una encuesta de Reuters entre analistas, y el tipo de refinanciación o "refi" —el interés que el BCE cobra a los bancos por préstamos a corto plazo— en el 2,15%.

Tras aplicar un primer recorte en el ciclo de relajación actual en junio de 2024, el BCE ha reducido a la mitad su tipo de interés de referencia, situándolo en el 2% en junio de este año, pero desde entonces se ha mantenido a la espera.

En las últimas semanas, los mercados de futuros monetarios han empezado a considerar alguna posibilidad de una subida de tipos a finales de 2026 o principios de 2027, tras comentarios de Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, economista jefe, y Christine Lagarde.

