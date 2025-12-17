Trump firmará esta semana un decreto que suaviza restricciones a la marihuana en EEUU, según medios

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme el jueves un decreto que reclasifique la marihuana para suavizar las restricciones federales, según CNN, que citó a una fuente familiarizada con la planificación y a un alto representante de la Casa Blanca.
El representante agregó que el calendario podría cambiar, informó CNN a última hora del martes. NBC, basándose en la información de cuatro personas familiarizadas con los planes, dijo que el decreto aceleraría la reclasificación y podría llegar tan pronto como esta semana.
Representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.
Trump dijo a los periodistas el lunes que estaba considerando la medida, haciendo subir las acciones de las empresas relacionadas con el cannabis.
Entre ellas se encuentran Cronos Group , SNDL , Aurora Cannabis , Tilray Brands , Canopy Growth , Organigram Global y Trulieve Cannabis .
Según la Ley de Sustancias Controladas de EEUU, la marihuana está incluida en la Clasificación I de sustancias, como la heroína, el éxtasis y el peyote, lo que implica que tiene un alto potencial de abuso y ninguna aplicación médica aceptada en la actualidad.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el anterior Gobierno de Joe Biden, recomendó trasladar la marihuana a la clasificación de la Clasificación III que incluye drogas como el Tylenol mezclado con codeína, la ketamina y la testosterona.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) debe revisar la recomendación y decidirá sobre la reclasificación, que podría reducir los impuestos para el sector y facilitar la obtención de financiación.
Las autoridades locales de algunas regiones de Estados Unidos ya han flexibilizado la normativa sobre la marihuana, permitiendo su uso medicinal o recreativo.
Con información de Reuters