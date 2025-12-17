"Hace lo que se le canta las pelotas": feroz cruce de Mayans a Bullrich por la reforma laboral

Feroz cruce de Mayans a Bullrich por la reforma laboral

El legislador de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un fuerte cruce con Patricia Bullrich en el Senado durante la conformación de la comisión de Trabajo y Acción Social. La discusión se produjo en el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

El enfrentamiento se produjo cuando Patricia Bullrich fue designada presidenta de la comisión de Trabajo y Acción Social, un espacio clave para el tratamiento del proyecto de reforma laboral. El bloque de Unión por la Patria, encabezado por Mayans, desconoció la designación y cuestionó su legitimidad.

En medio de la discusión, el senador se sentó en el lugar asignado a la presidencia y lanzó: “Acá hacen lo que se le canta las pelotas”, generando un escándalo en la reunión.

Mayans sostuvo que la decisión era ilegal y advirtió: “Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”. También remarcó: “El artículo 14 del reglamento del Senado establece que las comisiones deben ser aprobadas por el cuerpo. Ustedes no tienen facultades para imponer autoridades”.

Bullrich defendió su designación y respondió: “La comisión está constituida y vamos a trabajar. No vamos a permitir que se frene el debate de la reforma laboral”. Ante la advertencia de Mayans de que Unión por la Patria no participará de las reuniones y judicializará el tema, la senadora libertaria cerró: “La reforma laboral es urgente y vamos a avanzar con el dictamen”.

La reacción de Patricia Bullrich a la denuncia de Mayans

Ante esto, Patricia Bullrich se defendió y avanzó con la actividad parlamentaria: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”. Frente a la negativa de Mayans, Bullrich cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria reafirmaron que no participarán en las reuniones y llevarán a la justicia el proceso, ya que afirmaron que la ley en discusión no tiene legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria tuvo en graves irregularidades.