Apareció con vida la policía que era buscada intensamente en Chubut: se había perdido en el campo

Afortunadamente, María José San Martín, la joven policía que estaba desaparecida desde el 12 de diciembre pasado, en la provincia de Chubut, fue hallada a salvo y en buen estado de salud después de varios operativos de búsqueda en la zona norte del lago Colhué Huapi.

La policía había sido vista por última vez en las cercanías de la ciudad de Sarmiento y tras el alerta, las fuerzas habían iniciado distintos procedimientos de búsqueda en las inmediaciones, incorporando cuatriciclos, caballos y personal especializado.

Finalmente, en la mañana de este miércoles, las autoridades confirmaron alegremente el hallazgo de San Martín en buenas condiciones de salud, en la zona donde se estaban realizando los operativos.

La desaparición de la policía María José San Martín en Chubut

El 12 de diciembre del 2025, la agente policial María José San Martín y su compañera de la fuerza debían relevar a un colega en Sarmiento. En medio del trayecto hacia la localidad, por las condiciones climáticas, el vehículo en el que viajaban se quedó atascado.

Según Noticias Argentinas, las chicas acordaron pasar la noche dentro del auto y, al amanecer, separarse para buscar ayuda. Tenían la intención de subir hacia alguna zona que les permitiera tener señal para poder utilizar sus teléfonos celulares.

Sin embargo, varias horas después de separarse, la compañera de María José volvió al vehículo, pero ella no. A partir de allí, comenzaron a organizarse los distintos rastrillajes para encontrar a la policía desaparecida.

Dónde encontraron a la policía desaparecida y cómo llegó hasta ahí

A María José San Martín la encontraron con vida y en buen estado de salud, pero deshidratada. Estaba en la zona conocida como "Campo de napa" en las inmediaciones de "El Arenal" y había permanecido allí durante cinco días.

La policía contó que había salido de su auto encajado para pedir ayuda, tal como había acordado con su compañera, pero no pudo volver ya que se perdió en el campo. A diferencia de ella, la compañera -que pudo regresar- fue quien se encargó de dar aviso a las autoridades y comenzar la búsqueda de San Martín.

En las últimas horas, la agente hallada fue trasladada al hospital de Comodoro Rivadavia. Aunque ya le realizaron las primeras asistencias médicas a la hora de encontrarla, en el centro de Salud se le harán controles de mayor complejidad para corroborar que esté en buen estado de salud y se le pueda brindar el alta médica.