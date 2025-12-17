La 45° Fortinera Deroense 2026, festival que mezcla folklore con rock y cumbia, está por llegar y tiene ansiosos a miles de fanáticos de los tres géneros. El evento, con entrada libre y gratuita, se realizará desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de enero de 2026, a partir de las 20:30.
El escenario será el parque Ingeniero Ángel Martín de Daireaux, ubicado en Daireaux, Provincia de Buenos Aires. Se presentará una gran variedad de artistas de renombre como Jorge Rojas, Natalia Pérez, La Franela, entre muchos otros.
Fortinera Deroense 2026: detalles, programación y artistas confirmados
La programación incluye artistas nacionales y regionales durante los tres días. Además de músicos arriba del escenario, habrán shows de danza y otro tipo de propuestas escénicas. Además, el festival contará con puestos gastronómicos y ferias de artesanos.
Viernes 16
-
Conducción: Ivana Labruna y Wanda Sequeira
-
Toque de trompeta: Joaquín Urriaga
-
Himno en lengua de señas: Taller de Coro Municipal
-
Danzas Peñi Huen
-
Modo Urbano
-
Taller Municipal de Danzas Folklóricas
-
Rayces
-
Los Caldenes
-
Jorge Rojas
Sábado 17
-
Conducción: Wanda Sequeira y Paola Di Paula
-
Himno: Josefina Ortega
-
Ballet Las Nazarenas
-
Grupo Ikal
-
Queen’s Dance
-
D-mente Galáctica
-
DJ Snap
-
La Franela
-
Natalie Pérez
-
Hagan Lío
Domingo 18
-
Conducción: Ivana Labruna y Paola Di Paula
-
Himno: Paloma Regojo
-
Ballet Huellas de Tradición
-
Thiago Rodríguez
-
Flow Dance
-
Suyan
-
Elección de la Fortinera
-
Mamáfrica
-
Sorteo de la rifa
-
Los Herrera
Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires
Para llegar en auto, se debe ir por Ruta Provincial 65 o Ruta Provincial 86 hasta la ciudad de Daireaux. Una vez en la ciudad, seguir indicaciones hacia el Parque Ingeniero Ángel Martín. Se tarda entre 5 y 5 horas y media, dependiendo del tráfico. También se puede llegar en micro hasta Daireaux y luego tomar un auto privado desde la terminal hacia el parque.