Llega la Fortinera Deroense 2026: furor por el festival que mezcla folklore con rock y cumbia, con entrada libre y gratuita.

La 45° Fortinera Deroense 2026, festival que mezcla folklore con rock y cumbia, está por llegar y tiene ansiosos a miles de fanáticos de los tres géneros. El evento, con entrada libre y gratuita, se realizará desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de enero de 2026, a partir de las 20:30.

El escenario será el parque Ingeniero Ángel Martín de Daireaux, ubicado en Daireaux, Provincia de Buenos Aires. Se presentará una gran variedad de artistas de renombre como Jorge Rojas, Natalia Pérez, La Franela, entre muchos otros.

Fortinera Deroense 2026: detalles, programación y artistas confirmados

La programación incluye artistas nacionales y regionales durante los tres días. Además de músicos arriba del escenario, habrán shows de danza y otro tipo de propuestas escénicas. Además, el festival contará con puestos gastronómicos y ferias de artesanos.

Viernes 16

Conducción: Ivana Labruna y Wanda Sequeira

Toque de trompeta: Joaquín Urriaga

Himno en lengua de señas: Taller de Coro Municipal

Danzas Peñi Huen

Modo Urbano

Taller Municipal de Danzas Folklóricas

Rayces

Los Caldenes

Jorge Rojas

Sábado 17

Conducción: Wanda Sequeira y Paola Di Paula

Himno: Josefina Ortega

Ballet Las Nazarenas

Grupo Ikal

Queen’s Dance

D-mente Galáctica

DJ Snap

La Franela

Natalie Pérez

Hagan Lío

Domingo 18

Conducción: Ivana Labruna y Paola Di Paula

Himno: Paloma Regojo

Ballet Huellas de Tradición

Thiago Rodríguez

Flow Dance

Suyan

Elección de la Fortinera

Mamáfrica

Sorteo de la rifa

Los Herrera

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar en auto, se debe ir por Ruta Provincial 65 o Ruta Provincial 86 hasta la ciudad de Daireaux. Una vez en la ciudad, seguir indicaciones hacia el Parque Ingeniero Ángel Martín. Se tarda entre 5 y 5 horas y media, dependiendo del tráfico. También se puede llegar en micro hasta Daireaux y luego tomar un auto privado desde la terminal hacia el parque.