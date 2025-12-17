Cuánto cuesta irse de vacaciones a España en el verano 2026: precios de paquetes, viajes y alojamientos.

España vuelve a aparecer, año tras año, entre los destinos más elegidos por los argentinos que sueñan con unas vacaciones en Europa. Ciudades como Madrid y Barcelona, las playas del Mediterráneo, los pueblos andaluces y la movida cultural hacen que sea un país sumamente atractivo. Sin embargo, un punto fundamental a tener en cuenta es el costo del viaje.

Para el verano 2026 en Argentina, es decir entre enero y febrero, la planificación empieza mucho antes, sobre todo por el impacto que tienen el pasaje aéreo y el alojamiento en el bolsillo. Aunque en esos meses España transita el invierno, se trata de una época muy demandada, que mantiene los precios altos, especialmente en vuelos.

Paquetes a España: cuánto salen y qué incluyen

Los paquetes turísticos que combinan vuelo y hotel son una de las opciones más buscadas por los argentinos. Para viajar en enero o febrero de 2026 a España, los valores que hoy se ven en páginas como Despegar y Turismocity parten desde 2.000.000 a 2.500.000 pesos por persona para estadías de 9 a 11 noches en ciudades como Madrid o Barcelona, en hoteles 3 estrellas.

España es uno de los sitios turísticos más elegidos por los Argentinos.

Ahora bien, si se eligen hoteles 4 estrellas o se suman noches en otras ciudades como Sevilla o Valencia, los precios suelen ubicarse entre 2.800.000 y 3.300.000 pesos por persona.

Pasajes aéreos: cuánto cuesta volar a España

El vuelo es lo más caro de un viaje. Para el verano 2026, los pasajes ida y vuelta desde Buenos Aires a España se mueven hoy en un rango estimado de 1.400.000 a 1.900.000 pesos, según la aerolínea, las escalas y la anticipación con la que se compre. Viajar en febrero suele ser levemente más barato que hacerlo en enero, y aceptar escalas largas o fechas menos demandadas puede reducir el costo final.

Alojamiento: precios de hoteles y residencias en España

En invierno europeo, los precios de alojamiento son algo más bajos que en pleno verano europeo, aunque siguen siendo elevados para el bolsillo argentino. En Booking, una noche en un hotel 3 estrellas en Madrid o Barcelona ronda entre 90.000 y 140.000 pesos para dos personas, mientras que los hoteles 4 estrellas superan fácilmente los 170.000 pesos por noche.

Airbnb se configura como una alternativa más económica. Un departamento bien ubicado para dos personas puede conseguirse desde 80.000 a 120.000 pesos por noche, e, incluso, se pueden encontrar ofertas más económicas cuanto más lejos de las grandes urbes.