Racing acaba de vender a un jugador por 4 millones de dólares y lo pierde para el 2026

Racing saca cuatro millones de dólares por un jugador al que no utilizaba.

Racing vende a un jugador por cuatro millones de dólares en el mercado de pases y lo perderá para la temporada 2026, por lo que ahora deberá salir a buscar refuerzos para sostener la jerarquía en esa posición. Mientras el presidente Diego Milito espera la respuesta del entrenador Gustavo Costas para extender el contrato hasta el final de su gestión en diciembre del 2028, la intención colectiva es fortalecer un plantel profesional que tuvo poco recambio en la ofensiva a lo largo del 2025. En este contexto, al club de Avellaneda le ingresará una fortuna en los próximos meses por Johan Carbonero.

Racing vende a Carbonero a Inter por 4 millones de dólares

Internacional de Porto Alegre decidió hacer uso de la opción de compra por el extremo colombiano de 26 años, que fue importante para que el cuadro de Brasil se salvara del descenso con lo justo. El ex Gimnasia de La Plata se marchó de la "Academia" a principios del 2025 por la falta de continuidad y exhibió un rendimiento positivo en el elenco "Colorado". De hecho, el delantero regresó a la Selección de su país y sueña con jugar el Mundial.

Si bien el atacante "cafetero" tuvo chispazos de todo su talento y buenos momentos en Avellaneda, la realidad es que su paso por Racing terminó siendo irregular. Además, algunas lesiones y el notable poderío ofensivo en el 2024 lo relegaron en la consideración de Costas, que contaba en ese entonces con delanteros de la talla de Maximiliano Salas, Adrián "Maravilla" Martínez, Roger Martínez, Santiago Solari, Luciano Vietto y Juan Fernando Quintero por ejemplo. En cambio, en el Brasileirao rindió mejor y ahora seguirá en el equipo gaúcho.

Carbonero será comprado por Inter por cuatro millones de dólares.

Los números de Carbonero en Racing

65 partidos oficiales entre el 2022 y el 2024.

8 goles.

4 asistencias.

3 títulos conseguidos.

Las estadísticas de Carbonero en Inter de Porto Alegre

38 encuentros.

8 tantos.

2 asistencias.

1 título conseguido.

Racing, a la expectativa por la posible venta de Baltasar Rodríguez

A las arcas de la institución argentina podrían ingresar otros cinco millones de dólares por el mediocampista ofensivo de 22 años, que se ganó la titularidad en el Inter Miami de Lionel Messi. El volante se transformó en una de las figuras de la mano de Javier Mascherano, quien lo conoce desde la Selección Argentina Sub 20. Al igual que ocurrió con Carbonero, fue cedido por una temporada con una opción de compra por la mencionada cifra, por lo que el club liderado por David Beckham analiza seriamente la posibilidad de quedarse con la ficha de "Balta".