Prevención y acceso a la salud: Formosa realizó una exitosa jornada de concientización sobre salud sexual

El Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo las políticas de salud pública con jornadas territoriales orientadas a la prevención y al acceso gratuito a controles médicos. En ese marco, se desarrolló una nueva jornada de testeos gratuitos y confidenciales impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Programa Provincial de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)–VIH/SIDA y Hepatitis Virales, con actividades simultáneas en la Plaza San Martín y en la Costanera “Vuelta Fermoza”.

La iniciativa tuvo como eje central la concientización, la prevención y la detección temprana de infecciones, acercando los servicios de salud a espacios públicos de alta concurrencia. La doctora Miriam Vega, especialista en Infectología y responsable del programa provincial, explicó que la jornada estaba prevista inicialmente para el 1° de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA, pero debió ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

“La detección precoz es clave, especialmente en pacientes que no presentan síntomas”, señaló Vega en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), al destacar que los testeos permiten iniciar rápidamente estudios confirmatorios y tratamientos oportunos. En ese sentido, remarcó que se trata de pruebas “confidenciales, gratuitas y rápidas”, que se realizan mediante una simple punción en el dedo y permiten obtener resultados preliminares en pocos minutos.

Durante la jornada se realizaron testeos de screening para VIH, hepatitis virales y sífilis, ampliando el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual. La funcionaria subrayó la importancia del contacto directo con la comunidad para reforzar mensajes de cuidado y prevención, e insistió en que el uso del preservativo continúa siendo la herramienta fundamental para evitar contagios.

Asimismo, destacó el rol activo del Gobierno provincial en la provisión de insumos, recordando que Formosa garantiza la entrega de preservativos en todos los efectores de salud, pese al recorte de la provisión por parte del Estado nacional. Finalmente, Vega instó a la población a concurrir a los centros de salud ante cualquier duda, asegurando que el sistema sanitario provincial se encuentra preparado para brindar asesoramiento, atención y seguimiento de manera accesible y confidencial.

Formosa refuerza la vacunación contra el sarampión

Además de la aplicación de las dosis en distintos establecimientos sanitarios, tales como centro de salud, hospitales y vacunatorios, desde Formosa garantizar la aplicación de la inmunización casa por casa a través del recorrido de personal para asegurar que los niños completen el esquema de la vacuna contra el sarampión. En este sentido, se insta a los padres a verificar el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta 11 años ya que se podrá hacer la aplicación inmediata.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, este trabajo busca poner al día la inmunización frente al sarampión, mediante la Triple Viral que cuenta con el componente que previene esa enfermedad, además, de las paperas y la rubéola.

“Esta estrategia del Gobierno provincial, que ya se viene desarrollando en su tercer mes, con el objetivo proteger del sarampión a toda la población, pero fundamentalmente a nuestros niños ante la situación epidemiológica actual que presenta esta enfermedad en la región y en el país”, explicó Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones.

En este sentido, se solicitó que las familias hagan una revisión del carnet de vacunación de sus hijos para saber si tienen completas las dos dosis de la vacuna. Frente a las dudas que puedan surgir, el propio personal de salud está habilitado para responder cualquier consulta.