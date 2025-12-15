YPF bajará el precio de la nafta un 2% promedio esta semana 

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció este domingo que la empresa aplicará esta semana una baja promedio del 2% en el precio de la nafta, en función de las variables de oferta y demanda que monitorea la compañía energética. Marín explicó que, desde que comenzó su gestión en la empresa energética a finales de 2023 se propuso hacer un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, que implica que el precio sube o baja en cuanto a “la oferta y la demanda” de combustibles. En lo que va del año, el precio del combustible registró un aumento acumulado de 38%.



Marín aclaró que la reducción no se reflejará de manera uniforme ni inmediata. “Esta semana va a haber una baja del 2% en la nafta”, señaló, y explicó que el ajuste se verá “todos los días un poquito, y no en todos lados igual”, aunque el promedio nacional marcará esa disminución, según anunció en una entrevista por el LN+.

“Cuando llegamos dijimos ‘vamos a hacer un acuerdo de honestidad con los consumidores, si sube, sube y si baja, baja’”. En ese sentido, destacó: “Y bajamos dos veces la nafta”. Actualmente, el litro de nafta súper en YPF se ubica en torno a los $1.600 en el Gran Mendoza, mientras que la Infinia supera los $1.900. “Veníamos subiendo la nafta, pero tenemos micropricing, no sube de un día para el otro sino que vamos monitoreando las variables”, agregó el directivo.

La baja anunciada genera sorpresa en el mercado, ya que entre enero y noviembre el precio de los combustibles acumuló un aumento cercano al 38%, unos 10 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Desde junio, YPF aplica el sistema de micropricing, que ajusta los valores de nafta y gasoil según la demanda y el horario, con descuentos puntuales y modificaciones graduales que, en la práctica, derivaron en subas progresivas sin anuncios formales por parte de la empresa.

De hecho, ya no existe la obligación de informar los aumentos. Entonces, los clientes se llevan la sorpresa al acudir a las estaciones o ven, día a día, cómo cambian los números en las pantallas. Además, no todas las estaciones muestran los mismos precios.

Reforma laboral y balance

El CEO de YPF se refirió al proyecto de reforma laboral que impulso el Gobierno. Sostuvo que la posibilidad de avanzar con estos cambios es un debate que se viene dando desde hace muchos años y que “el mundo cambió tanto que necesitamos modernizarnos”.

"En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías", sostuvo el directivo.

Consultado sobre su balance de los dos años de gobierno del Milei, el CEO de YPF se manifestó "tan contento como estoy con YPF”. Profundizó en la importancia que tiene para las exportaciones y para la llegada de inversiones al sector energético que haya un Gobierno que promueve tener “un país abierto” y con libre mercado. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, afirmó Marín.

El presidente de la compañía consideró que, “al desarrollar un activo tan bueno, que es mejor que cualquiera yacimiento similar de los Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro grano de arena para que la Argentina se desarrolle”, explicó el Marín.