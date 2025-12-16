La desagradable frase de Mariana Brey para justificar el desfinanciamiento educativo: "Obsceno".

En medio de la preocupación por el desfinanciamiento del sistema científico y educativo, Mariana Brey encendió la mecha de la polémica con una serie de declaraciones que intentaron justificar la "motosierra" del Gobierno. Desde Carnaval Stream, la periodista no solo defendió la gestión actual, sino que utilizó un término repudiable para referirse a la inversión estatal de los gobiernos anteriores en áreas claves como la salud y la tecnología.

Aunque intentó aclarar que son sectores "claves para cualquier país" y que no pueden ser "desfinanciados al 100%", Brey lanzó una dura acusación sobre el manejo de los recursos en el pasado. "Sí creo que, durante muchísimos años y en otros gobiernos, el financiamiento fue obsceno en muchos casos e, incluso, sin control", disparó, calificando de "obscena" la inyección de fondos públicos en el desarrollo científico.

Además de criticar la herencia, la panelista se dedicó a desmentir la crisis que denuncian rectores, médicos y científicos. Según su visión, las advertencias sobre el colapso del sistema público son parte de un "relato" que no se verificó en la realidad tras dos años de administración libertaria.

"Ni la universidad ha sido desfinanciada, ni las escuelas públicas han cerrado, ni los hospitales públicos han cerrado", enumeró Brey, negando las dificultades operativas que atraviesan esas instituciones. Y remató: "Nada de lo que se ha dicho que este gobierno iba a cerrar, o se iba a desfinanciar, que la universidad pública iba a estar acabada... Bueno, nada de eso fue pasando en los dos años de gobierno".

Más justificaciones a Milei

Para cerrar su defensa, aseguró que lo único que hizo el Ejecutivo fue "ordenar" las cuentas y ver "qué es lo que corresponde para cada sector", pidiendo incluso hablar con funcionarios para confirmar si el recorte al Conicet es real o una invención de la oposición.