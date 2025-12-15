Ajuste, caída del consumo y costos en alza: el escenario que pone en riesgo el aguinaldo en La Rioja

Desde la Secretaria de Trabajo de La Rioja confirmaron que un número creciente de empresas de la provincia pidió prórrogas para el pago del medio aguinaldo, en un contexto marcado por la recesión, la caída del consumo y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional sobre la actividad privada.

Según explicó la titular de la cartera, Myriam Espinosa, la Secretaría interviene caso por caso para formalizar acuerdos entre empleadores y trabajadores que permitan garantizar el cobro del Sueldo Anual Complementario, aunque fuera de los plazos habituales. En varios expedientes se homologaron compromisos para abonar el aguinaldo completo el 15 de enero, mientras que en otros se acordó un pago en dos cuotas, previstas para marzo y abril de 2026.

Espinosa remarcó que la situación que atraviesa el sector privado “es consecuencia directa del ajuste nacional, la pérdida del poder adquisitivo y la contracción general de la demanda”, lo que golpea la facturación de comercios, industrias y servicios. No obstante, subrayó que el aguinaldo “es un derecho laboral irrenunciable”, por lo que el Estado provincial exige que todo esquema de prórroga quede documentado, con participación sindical y resguardo para los trabajadores.

En paralelo, la funcionaria confirmó que Bodega La Riojana avanza en la extensión del procedimiento preventivo de crisis, afectada por el derrumbe del consumo interno, el aumento de costos y las dificultades para afrontar salarios en tiempo y forma.

Este cuadro se suma a las advertencias de distintos gremios sobre atrasos salariales en el sector gastronómico, suspensiones y acuerdos de emergencia para evitar despidos. Desde la Secretaría de Trabajo anticiparon que el seguimiento se intensificará durante diciembre y enero, aunque admiten que, mientras no cambie el rumbo económico nacional, “no se observan señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Avanzan los cierres de empresas por la apertura de importaciones

La crisis industrial en La Rioja se profundiza: tras el cierre de dos fábricas, otras siete empresas redujeron salarios y horas de trabajo para evitar despidos. Desde la Secretaría de Trabajo aseguraron que el escenario es “cada vez más complejo” y que en todos los casos las patronales justifican los recortes por una caída “sustancial” de las ventas.

En el Parque Industrial de la capital riojana ya son cuatro las firmas que ingresaron en procedimientos preventivos de crisis, mientras que en el interior la situación se replica en distintos departamentos. Según confirmó la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, detalló que una empresa del rubro jojoba en Aimogasta (Arauco) también se sumó a este esquema, en tanto que en Chamical hay otra firma que avanzó en la reducción de jornadas y sueldos.

En Chilecito, la emblemática cooperativa La Riojana atraviesa un cuadro delicado. “Tenemos el compromiso de que no haya despidos, pero están subsistiendo con lo que exportan porque se les cayó la venta de vino de mesa”, explicó la secretaria. En todos estos casos, los acuerdos con los sindicatos se orientaron a recortar ingresos y horas de trabajo para intentar sostener los puestos, en un contexto de desplome del consumo interno.

El caso de Vulcalar, en Sanagasta, expone el límite de esas estrategias defensivas. La empresa había firmado un procedimiento preventivo de crisis con reducción de jornada y salarios hasta diciembre, pero finalmente decidió cerrar sus puertas al argumentar que las ventas eran “nulas”. Para el próximo martes, la Secretaría de Trabajo convocó a la firma para discutir el pago de indemnizaciones, mientras cientos de familias quedan atrapadas en el epicentro de la crisis industrial riojana.