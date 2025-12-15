Dónde comprar la salsa tasty, ideal para comer hamburguesa

La salsa tasty se ha vuelto una de las opciones más elegidas para acompañar la hamburguesa de McDonald's. Sin embargo, también se puede disfrutar en casa con hamburguesas caseras y el mismo sabor. ¿A dónde comprar este aderezo?

A dónde se puede comprar la salsa tasty

En el último tiempo se viralizó en Instagram y TikTok el uso de la salsa tasty en casa. El producto, que es furor entre los clientes de la gran cadena de comida rápida, ya se puede adquirir en todos los McDonald's del país a través de la app oficial de la compañía.

La salsa tasty se puede adquirir a través de la app de McDonald's

La salsa tasty tiene un valor de $7699, según señaló la usuaria que comparte ofertas en X @vmenditto. Sin embargo, algunos usuarios aseguraron que en algunas zonas se puede conseguir más barata si la pedís para retirar (por $6999) y hasta con descuentos acumulados de la aplicación.

Qué es la salsa tasty de McDonald's

La salsa tasty de McDonald's es la crema ahumada que acompaña a la clásica Big Tasty. Conocida como una de las salsas "secretas" de la cadena, es un aderezo cremoso con mayonesa, crema agria y huevo, combinada con ketchup y especias que logran darle un toque ácido y picante diferente. Se trata de una opción que se puede usar en casa para añadirle ese sabor especial de las hamburguesas de McDonald's a las que se preparan en el hogar.

Además de en las hamburguesas, la famosa salsa tasty se puede usar en sándwiches de carne o pollo, papas fritas, como dip para nuggets, empanadas y hasta en tacos y wraps.