¿Qué es y qué lugar ocupa la Argentina en 2025 en el índice Big Mac?

En cada uno de los locales que Mc Donald's tiene en diferentes partes del planeta es posible apreciar que el Big Mac es la hamburguesa más consumida por los clientes. Esto provocó que en 1986 se decida realizar un índice que sirve para medir el desempeño de los países y compararlos entre sí. El mismo se va actualizando cada seis meses para determinar qué variaciones se fueron registrando en cuanto al precio del combo más popular.

Mc Donald's es una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del mundo y por ello uno de sus productos estrella adquirió una enorme importancia con el fin de poner en marcha una herramienta económica de manera informal. La misma expone que el precio del Big Mac es un buen indicador para saber sobre la economía del país porque utiliza ingredientes y procesos estandarizados a nivel global.

Qué lugar ocupa argentina en el índice Big Mac.

"Según el Índice Big Mac de julio 2025, Argentina bajó del puesto 2 al 21 en solo seis meses: el precio de la hamburguesa sola cayó de US$ 6,95 a US$ 5,13, casi US$ 2 menos que en enero", expresaron desde Finanzas Argy, como figura el usuario de X (Ex Twitter). Se puede apreciar que el combo es mucho más barato que en Estados Unidos. Aunque el valor del dólar en estos meses fue variando de gran manera.

¿Cómo funciona?

Como se mencionó, el precio de referencia base es el valor del Big Mac en cualquier Mc Donald's de Estados Unidos y a partir de allí se lo compara con el de otro país. En caso de que haya una diferencia a favor del gigante de Norteamérica, se considera que se trata de una moneda sobrevaluada. Lo que sucedió con la Argentina en el comienzo del 2025.

Mientras que un valor menor a lo que se pueda conseguir en Miami, New York o Los Ángeles está considerado como una moneda subvaluada. No obstante, se trata de una medida que cuenta con una simplificación enorme frente a instrumentos económicos internacionales y que no dispone de respaldo oficial por parte de ningún organismo de gran importancia.