La CGT exige al Gobierno que garantice la seguridad en la marcha contra la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió al Gobierno Nacional que se garantice la seguridad en la manifestación que se hará en contra de la Reforma Laboral. La movilización a la Plaza de Mayo comenzará a las 15 aunque se prevé que los manifestantes comiencen a llegar desde el mediodía.

El comunicado completo de la CGT

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina advierte al gobierno nacional que el derecho a manifestarse libremente es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas.

En oportunidad de la movilización convocada para el jueves 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional que, lejos de contribuir a un clima de respeto y convivencia democrática, constituyen una provocación innecesaria hacia las trabajadoras y los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable.

La protesta social no es un delito. Es una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social. El movimiento obrero organizado ejercerá este derecho en el marco de la ley, como históricamente lo ha hecho, con compromiso democrático y responsabilidad social.

Exigimos al gobierno nacional que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización, y que se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios que solo profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social.