El gobierno de Milei profundiza el ataque contra mujeres y trans: creó una comisión que instala un "control ético" en la salud

Milei creó la Comisión Nacional de Bioética y centraliza el control ético en salud

El Gobierno de Javier Milei dispuso la creación de la Comisión Nacional de Bioética, un organismo que reemplaza a la Comisión Nacional de Ética Biomédica creada en 1998. La constitución se produce en un escenario marcado por las políticas restrictivas de la gestión libertaria en materia de derechos sexuales y reproductivos. Mientras el oficialismo impulsa la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y limita el acceso a tratamientos de hormonización en menores de edad, la nueva Comisión se presenta como el organismo rector en la evaluación ética de la salud y la investigación.

Qué es la Comisión Nacional de Bioética

En el marco del Decreto 893/2025, el presidente Milei creó la nueva Comisión que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud y tendrá como objetivos, según el comunicado oficial, asesorar al Poder Ejecutivo y otros organismos sobre dilemas bioéticos, acreditar y coordinar Comités de Ética en Investigación, emitir recomendaciones sobre el uso de nuevas tecnologías y dilemas éticos en salud, además de promover la formación y capacitación en la materia.

Asimismo contará con un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de articular criterios y experiencias en todo el país.

La bioética, entendida como la disciplina que estudia los problemas éticos derivados de los avances en biología, medicina y ciencias de la vida, se convierte así en un terreno de disputa política. El Gobierno busca dotar de legitimidad institucional a los procesos de evaluación ética, pero también concentra poder en un organismo rector que estará presidido por el Ministerio de Salud y cuyos miembros trabajarán ad honorem.

Ley de aborto y tratamientos de hormonización en la mira

La creación de la Comisión Nacional de Bioética no puede leerse aislada de las políticas recientes del gobierno. Desde su llegada al poder, Javier Milei y La Libertad Avanza cuestionaron abiertamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre del 2020. Durante el 2024, el oficialismo anunció la intención de enviar un proyecto al Congreso para derogar la ley del aborto, con el respaldo de referentes como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien se declaró “pañuelo celeste”.

En paralelo, el acceso al aborto legal continúa siendo ajustada por recortes presupuestarios y falta de insumos médicos, lo que genera obstáculos para garantizar el derecho en varias provincias. Organizaciones feministas y medios especializados advirtieron y denunciaron que la falta de provisión estatal amenaza con convertir la ley en “letra muerta”.

Otro eje de debate ético fue la modificación de la Ley de Identidad de Género. En febrero de 2025, el Gobierno nacional dispuso por decreto la prohibición de tratamientos de hormonización y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años, además de excluir estas prácticas del Plan Médico Obligatorio (PMO). La medida fue presentada como una defensa de la “protección de los menores”, pero generó críticas de organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, que denunciaron un retroceso en el acceso a la salud integral y en el cumplimiento de estándares internacionales.

Qué era la Comisión Nacional de Ética Biomédica y cuál es la diferencia con la Comisión Nacional de Bioética

La Comisión Nacional de Ética Biomédica fue creada en 1998 mediante el Decreto 426, en el ámbito del entonces Ministerio de Salud y Acción Social. Su función principal era asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a otros organismos oficiales sobre cuestiones éticas vinculadas a la medicina y la investigación biomédica.

Entre sus objetivos se incluían garantizar la dignidad humana en la investigación clínica, promover la humanización de la medicina, asegurar la equidad en los sistemas de salud y analizar aspectos antropológicos, morales y deontológicos derivados del avance científico y tecnológico.

El Decreto 893/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica y la creación de la Comisión Nacional de Bioética en el ámbito del Ministerio de Salud. El nuevo organismo tiene como objetivos asesorar al Poder Ejecutivo y a los demás poderes y organismos del Estado sobre temas específicos de bioética, acreditar Comités de Ética en Investigación en instituciones nacionales, colaborar con comités provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, difundir documentos y objetivos elaborados por la Comisión, promover la creación de centros de información y documentación, elaborar estudios y recomendaciones sobre conflictos éticos en salud y otras disciplinas científicas, y fomentar la formación y capacitación en bioética.

La Comisión Nacional de Bioética estará presidida por el Ministro de Salud y contará con seis miembros titulares y tres suplentes, todos con carácter ad honorem. Los integrantes deberán ser expertos en ética, especialistas del ámbito sanitario, representantes de la comunidad y profesionales de diversas disciplinas como Derecho, Filosofía, Antropología y Economía. Además, se establece la creación de un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes de cada comité provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con funciones de acreditación, asesoramiento y coordinación de criterios en materia de bioética.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación brindará los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioética. Asimismo, se autoriza al presidente de la Comisión a invitar a participar de sus reuniones a entidades académicas, científicas y profesionales de reconocida experiencia en el tema. Finalmente, el decreto instruye al ministro a dictar los actos administrativos necesarios para poner en funcionamiento la Comisión como organismo único y rector en materia de evaluación ética a nivel nacional.