Brown es uno de los personajes polémicos de la F1.

Con la consagración de Lando Norris en el GP de Abu Dhabi, McLaren cerró un año de lujo en la Fórmula 1 y el viernes pasado debió asistir a la entrega de premios de la FIA que se llevó a cabo en Tashkent, capital de Uzbekistán. Allí, el piloto británico recibió el trofeo del campeón de la máxima categoría, mientras que Oscar Piastri obtuvo el trofeo del tercer lugar y el equipo recibió la Copa de Constructores por segundo año al hilo.

En este contexto, Zak Brown lanzó una polémica frase a modo de broma cuando se refirió al trabajo que llevó llevar a sus dos pilotos a terminar en lo alto de la F1 en esta temporada. “Corrimos grandes riesgos con ustedes dos, ¡y no pretendan que tenían mejores opciones!”, comenzó el CEO de McLaren, que no tuvo mejor idea que recordar el pasado del australiano como integrante de la Academia Alpine.

“Tú tenías el maldito Alpine, ¡y tú tenías que ir más rápido que Stoffel Vandoorne!”, afirmó el estadounidense, en referencia a Piastri y Norris, respectivamente. La sola mención de la escudería francesa generó polémica en las redes sociales, en especial por cómo se dio la salida de Oscar del equipo galo, justo después de que se lo había anunciado como reemplazante de Fernando Alonso a mediados del 2022.

Y es que ni bien empezado el receso por el verano europeo, Aston Martin sorprendió con el fichaje del español, lo que obligó a Alpine a buscarle un nuevo compañero a Esteban Ocon para 2023. Como respuesta a la salida de Alonso, el equipo galo publicó en sus redes sociales que el asiento iba a ser ocupado por Piastri, pero el australiano salió a desmentir dicha información y dio a conocer su salida.

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 publicó un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no firmé un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, había afirmado Piastri en sus redes. Con el anuncio del fichaje del australiano en McLaren, hubo todo un episodio judicial entre ambos equipos, pero finalmente los jueces le dieron la razón al oceánico y la relación entre McLaren y Alpine quedó dañada.

Piastri fue formado en la Academia Alpine.

¿Cuándo vuelve la F1?

Aunque el campeonato terminó hace una semana, la Fórmula 1 2026 se siente cada vez más cerca, en parte porque la presentación de los nuevos monoplazas será el próximo mes. Esto se debe a que la pretemporada comenzará en el Circuito de Barcelona-Cataluña del 26 al 30 de enero, mientras que habrá otras sesiones en el Circuito Internacional de Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes antes del arranque del campeonato, programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el GP de Australia.