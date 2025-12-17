Insfrán firmó convenio con Kicillof y dejó clara la distancia entre gobernadores peronistas y Nación: "No se nos puede comprar"

En la mañana de este miércoles, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a su par bonaerense Axel Kicillof en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la capital provincial, donde ambos mandatarios firmaron un Convenio Marco de Colaboración entre las dos provincias. El acuerdo apunta a fortalecer vínculos institucionales y líneas de trabajo conjunto, en un contexto nacional atravesado por tensiones entre el Gobierno central y distintos distritos.

Durante su intervención, Insfrán agradeció la visita de Kicillof y aprovechó para marcar su posición frente al Gobierno nacional y los gobernadores con los que mantiene una relación más distante. En ese marco, señaló: “Están diciendo indirectamente que con nosotros no se puede hablar, pero no, a nosotros no se nos puede comprar”. Además, reivindicó su alineamiento con el peronismo y sostuvo que, "como alumnos del general Juan Domingo Perón”, desde Formosa defienden la idea de que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bien común, como fundamento para alcanzar "la felicidad y la grandeza del pueblo argentino".

El mandatario formoseño también destacó el valor simbólico de la visita del gobernador bonaerense, al señalar que Kicillof regresó a la provincia luego de 27 años y pudo observar las transformaciones realizadas en el territorio. “Aunque a los opositores no les guste, todavía faltan muchas cosas por hacer”, remarcó, y aseguró que el crecimiento de la provincia fue posible gracias a la" unidad, la organización y la solidaridad", principios que, según afirmó, seguirán guiando la gestión provincial sin claudicar ante las dificultades.

La palabra de Axel en Formosa

Luego de la firma del acuerdo, el gobernador bonaerense dedicó palabras de agradecimiento y elogios a su par formoseño: “Es Gildo, para quienes estamos dando nuestros primeros pasos en la gestión pública, una figura central, un ejemplo y un maestro”.

Kicillof fue declarado “Huésped de Honor” y se mostró junto a Insfrán, sumando así una nueva imagen política de cara a un armado federal que, según se prevé, se irá profundizando a lo largo de 2026.

Gobernadores peronnistas unen fuerzas contra el oficialismo

En la Casa de La Pampa, seis mandatarios peronistas se reunieron este martes para coordinar una estrategia común frente al paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional y que será debatido en el Congreso. El encuentro, encabezado por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, contó con la presencia de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), junto a legisladores nacionales para articular la acción legislativa en defensa de los intereses provinciales.

Durante la reunión emitieron un documento titulado “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”, en el que denunciaron el desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron políticas del Gobierno nacional y reclamaron un mayor federalismo. Los gobernadores advirtieron que las reformas previstas, especialmente las laborales y presupuestarias, afectarían directamente la coparticipación y las finanzas provinciales, y anticiparon la construcción de una agenda parlamentaria común para enfrentar estas iniciativas en el Congreso.